跨越烏溪 龍津高中、中一中師生製窯推客家文化

鹿江國際中小學學生彩繪磁盤，做為送給自己升上8年級禮物。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕龍津高中位於台中市海線南端，數十名學生與台中一中師生跨越烏溪，前往彰化縣鹿江國際中小學製作瓷盤運回田中窯燒製，也學習藍染及油紙傘工藝推廣客家手工藝，學生開心表示，手作瓷盤將送回鹿江做為學弟妹升上8年級開學禮物。

「跨越山海屯與烏溪的客家文化推廣」由龍津高中校長彭佳偉、台中一中祕書陳一隆從21日起，持續帶領師生南下鹿江國際中小學進行彩繪、藍染與油紙傘等手工藝課程，由彭佳偉指導客語學習、陳一隆講述客家族群發展史，並由田中窯老師、台中一中校友葉千華及許惠卿指導陶土藝術與瓷盤彩繪，鹿江中小學校長黃俊偉安排場地及接待。

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田中窯老師葉千華指導客家陶土藝術。（讀者提供）

陳一隆說，過去幾學期聽聞鹿江中小學在教育國際化與在地化貢獻諸多，經龍津高中召集，有機會協助客語教學，發揮「二加一大於三」教學效果，從學生現場反應看起來，挺不錯的。

學生手作瓷盤將運回田中窯進行燒製，7月再送回鹿江中小學，做為開學後學弟妹升上8年級禮物，男女高中生用畫筆畫下北極熊曬太陽，校園花朵等繽紛畫作，呼應夏至以來高溫炎熱，提醒學弟妹注意防曬不要中暑。鹿江國際中小學學生也彩繪磁盤，做為送給自己升上8年級禮物。

課程充滿客家氣息，葉千華說，以前在中一中美術班求學時，敬佩老師投入社會服務，很榮幸自己也可以從事跨域美感創作，帶國中生將油桐花、大紅花布、油紙傘等元素應用於作品，感到很有成就感。

彭佳偉指出，高中以下各級學校實施本土語文教學，計畫以動手做的手工藝活動取代課堂講述，讓更多學生彩繪、藍染及手作油紙傘，認識客家文化，進而體認尊重多元族群重要。

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