信誼動畫放映會 教孩子認識SDGs

信誼SDGs永續國際動畫放映會即將上映。（信誼基金會提供）

〔記者魏伶如／台北報導〕暑假要來了！爸爸媽媽想好要怎麼給孩子一個寓教於樂的假期嗎？除了營隊、展覽等活動外，富含文化、藝術美學概念的「動畫電影」也是一個好選項。信誼基金會從「信誼兒童動畫獎」專業組15年來眾多國際得獎作品中，精選四部以「永續發展」（Sustainable Development Goals，簡稱SDGs）為主題的動畫作品，自7月7日起分別在台北、台中、高雄三地上映，三地分別邀請動畫專業講師做映後討論、交流，讓身處影像世代的親子們，更深一層識讀SDGs的意涵。

第9屆信誼兒童動畫獎專業組佳作《逼近》，台灣導演朱靖天透過動畫描述小綠蠵龜回歸大海。（信誼基金會提供）

守護環境已是教育最前線當務之急，信誼基金會營運長廖瑞文表示，「信誼兒童動畫獎」自2009年創設以來，逐步擴大徵獎，成為一個國際動畫創作者競逐的平台。這十多年來，從歷屆獲獎作品中發現「環境議題」是創作者最關注的主題，可以窺見世界各地有感於極端氣候與環境危機，從氣候變遷、缺水危機、環境污染、生態保育等面向，皆流露對自然真切的關懷，對環境永續的期望。

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為厚植下一代的永續素養，當下體制內或體制外的教育，都共同以SDGs為願景，培育下一代面對未來、愛護地球。在這個暑假，歡迎3～12歲親子、師生一起來欣賞SDGs動畫電影和參與SDGs 書展，更多節目資訊了解請上官網https://pse.is/63ptsm，信誼小太陽親子書房也將線上同步SDGs書展。

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