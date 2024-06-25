高雄傀儡戲、八家將無形文資體驗 6/26搶手報名

錦飛鳳傀儡戲工作坊將體驗傀儡操偶。（高史博提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市無形文化資產多元豐富，目前已登錄36項、46位保存者，涵蓋民俗、傳統工藝、傳統表演藝術等面向，高雄市立歷史博物館（高史博）暑假特地開辦推廣活動，明天（26日）起開放報名。

高史博表示，「一心一藝：高雄市無形文化資產推廣活動」將由錦飛鳳傀儡戲團、東華皮影劇團和鼓山地嶽殿吉勝堂八家將打頭陣，帶領學員從傀儡戲、皮影戲、八家將等工作坊，認識高雄傳統表演藝術與民俗文化，並透過藝師指導，手做影紙偶、操偶、畫臉、陣法等體驗活動。

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高雄地嶽殿吉勝堂八家將限量畫臉體驗。（高史博提供）

傳統工藝類糊紙保存者陳志良、傳統彩繪保存者蘇榮仁則將透過寓意「有賰」（台語「有剩餘」）的爐花、糊紙、劍獅彩繪等體驗課程，帶領學員認識傳統文化之美與意涵。

高史博表示，除推廣課程，傳統工藝類、民俗類、傳統表演藝術類保存者並已開辦人才培訓課程，預計10月陸續舉行成果展演，「一心一藝：高雄市無形文化資產推廣活動」明起開放報名，相關活動可參考高史博官網（https://khm.org.tw/）或Facebook粉絲專頁。

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