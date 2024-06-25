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傳中媒介入台灣政論節目製播 文化部：若違規即廢證

2024/06/25 17:09

針對中國媒體疑似介入台灣電視節目製作一事，文化部將調查。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕針對資深媒體人爆料，有中國《新華社》駐台記者高度參與國內某電視台的政論節目，且直接在錄影棚盯梢。文化部今（25）日表示，若有違反規定，文化部得廢止相關人員的記者證，並移送有關機關依法處理。

文化部表示，有關中國媒體疑似介入台灣電視節目製作一事，報導所指的《新華社》記者已於一個月前離境，文化部將請《新華社》駐台的邀請單位說明是否有此情形，以及協同陸委會要求《新華社》其餘仍駐台的人員說明，如查證確有違反相關規定，文化部將與相關單位依法處理《新華社》目前駐台及未來申請駐台事宜。

文化部說明，有關中國駐台媒體，經陸委會專案評估，目前同意10家媒體駐台，10家媒體記者駐台須向移民署申請後，由文化部檢視應備文件，再送移民署聯審會議審議，獲決議許可者由移民署核發入境許可，文化部再依入境許可製發記者證。

駐台記者如有「從事與許可目的不符之活動」或「採訪期間變換所屬媒體或喪失新聞人員身分」，文化部得廢止其記者證，並由移民署廢止入出境許可證，並移送有關機關依法處理。

文化部指出，截至目前為止，中國駐台共有6家媒體、7名記者，包含《新華社》2名及《人民日報社》、《中央人民廣播電台》、《中央廣播電視總台》（央視）、《中國新聞社》、《湖南廣播電視台》各1名。

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