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紙風車《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》庄頭限定版 6/29嘉義大林登場

2024/06/25 20:59

紙風車劇團《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》庄頭限定版。（文化部提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕文化部主辦「文化平權巡演－庄頭劇場‧藝日限定」今年已巡演基隆市、宜蘭縣、屏東縣、金門縣，上半年最終場由紙風車劇團接棒，攜手6組表演團隊，於6月29日在嘉義縣大林體育運動公園開演，還有街頭藝人及創意市集，從下午2點到晚上8點30分，活動不間斷。

紙風車劇團推動368鄉鎮市區兒童藝術工程，在嘉義縣每個鄉鎮至少巡演2次以上，6月29日晚間7點紙風車劇團《唐吉軻德冒險故事－銀河天馬》庄頭限定版，以唐吉軻德堅持夢想、永不放棄精神登場。

紙風車劇團表示，庄頭限定版帶來頭寬25公尺、身長20公尺的飛天龍，飛天四頭龍與遁地雙頭龍更是創團30年來首次同台，小朋友可目睹唐吉軻德在天空和飛天龍對打的精彩畫面。

十鼓擊樂團演出。（文化部提供）逐鹿表演藝術團的創作。（文化部提供）

當日活動從下午2點開始，由6組表演團隊接力登台，十鼓擊樂團擊出《台灣風情》、長義閣掌中劇團獻上布袋戲默劇《偶，沉默了〈皆大歡喜〉》、三缺一劇團帶來《蚵仔夜行軍》台語繪本彈唱說故事、嘉義縣傑出演藝團隊看嘸舞蹈劇場帶來《水的三種變態》庄頭限定版、嘉義響飛直笛合奏團呈現《木笛庄腳情》，還有逐鹿表演藝術團以鄒族傳說故事為背景的舞劇《解碼鄒傳說》庄頭限定版。

活動設置多元文創市集區，包括餐飲區、文創商品區和手作區，結合文化部為青年朋友所推出的「文化幣」使用，並邀請台灣特技舞蹈協會規劃街頭藝人帶來小丑、雜耍及特技等演出。

當日民眾完成指定任務兌換限量紀念品，有小麥桿製作的環保餐具，以及庄頭劇場專屬的造型手持氣球，只要於服務台出示與3場庄頭活動的合照，有機會再兌換「精美大禮包」，包含手提袋、行動電源、手機掛繩和鋼杯，現場兌完為止；最新消息及活動資訊，可上臉書專頁「文化平權巡演 庄頭劇場 藝日限定（https://www.facebook.com/equitymoc）」查詢。

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