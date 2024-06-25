多樣祕寶首次曝光！台文館「文學千層」招子亮起來

特展展出由台文館修護後亮相的清領時期遊宦文人朱景英的隸書墨寶，刻在台灣紅檜及茄苳等木質拼貼的木牌上，距今240年之久，木牌底部可見陰陽篆刻落款。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台南報導〕國立台灣文學館推出「文學千層．故事連城：從17世紀開始的超時空之旅」特展，即日起至9月22日，於台文館舉辦。今（25）日開幕典禮文化部政務次長李靜慧、國立台灣文學館長林巾力、台南市政府文化局長謝仕淵、國立台灣歷史博物館長張隆志、國立成功大學博物館副館長陳文松、台灣史與古荷蘭文研究專家江樹生等人均到場參加開幕儀式。李靜慧表示，展覽使用「千層」為意象，展現歷史與文學、空間及時間之力累積出的厚度，呼應台南做為「一府」與世界鏈結的理念。

台文館 「文學千層．故事連城｣特展展出至9月22日，呈現台灣本土思潮與外來文化交融。（記者董柏廷攝）

林巾力指出，展覽亮點之一是向荷蘭萊頓大學圖書館借來鄭經親筆書信手稿，特別感謝荷蘭萊頓大學圖書館館長Kurt De Belder、居中促成的中文善本特藏部主任Marc Gilbert馬日新、駐荷台人Hello Taiwan親善大使王儷靜。臺文館透過文學與世界分享交流，讓世界看見台灣文學的精彩、豐富、多元。

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台灣唯二進士施瓊芳於1837年取得拔貢前獲得超等第一名（最高名次）的〈崇文書院課卷〉，於展場首次曝光。（台文館提供）

台文館說明，特展也展出由台文館修護後亮相的清領時期遊宦文人朱景英的隸書墨寶，刻在台灣紅檜及茄苳等木質拼貼的木牌上，另有陰陽篆刻落款，距今240年之久；而台灣唯二進士施瓊芳（另一人為其子施士洁）於1837年取得拔貢前獲得超等第一名（最高名次）的〈崇文書院課卷〉，也於展場首次曝光；其他如楊逵的〈不景気な醫学士〉手稿、台南文化演劇團合影照等，也是值得一看的藏品。

借自荷蘭萊頓大學圖書館的鄭經親筆書信手稿〈嗣封世子札致荷蘭出海王〉手稿原件首次來台展出。（台文館提供）

此外，此次特展亦向台南市立博物館、國立成功大學博物館、西拉雅文化協會借展珍貴藏品，包括小早川篤四郎油畫〈普羅民遮城夕照圖〉及〈熱蘭遮城晨景圖〉、荷蘭時期熱蘭遮城市鎮及大員古地圖、西拉雅古謠、許石黑膠唱片、鹽分地帶詩人手稿及合影等。

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