「新北市兒童藝術節」7/13-21 市民廣場與板橋區府中廣場登場

新北市今年度「兒童藝術節」將於7月13日起至21日的每日下午4點至9點，在市民廣場、板橋區府中廣場登場。（新北市文化局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市今年度「兒童藝術節」將於7月13日起至21日的每日下午4點至9點，在市民廣場、板橋區府中廣場登場，今（26）日舉行啟動記者會，副市長朱惕之出席表示，今年活動以「怪獸王國」為主題，活動設置6大主題場域，包括歡樂廣場、怪獸城門、怪獸小徑、怪獸故事屋、奇幻城堡、天馬城鎮，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、科技藝術等，規畫表演、藝術裝置、手作體驗、市集及設計參與等一系列豐富活動。

文化局長張䕒育指出，「兒童藝術節」辦理迄今已第16年，已累積660萬參加人次，今年活動匯集國內與日本、西班牙、義大利、墨西哥等異國表演團隊、藝術家帶來精采演出。連續兩年風靡現場的「卡牌挑戰任務」，今年也將延續辦理，遊戲方式將趣味升級，帶領與會者挑戰卡牌蒐集的樂趣。

請繼續往下閱讀...

文化局介紹，「歡樂廣場」連續9天都有演出，7月13日晚間6點半將有開幕儀式及演出，邀請如果兒童劇團經典IP豬探長領軍，帶來《小店．小偷．小豬探》；7月14日由身聲跨劇場帶來結合多元表演藝術形式的作品《希望之翼》；7月20日由狂美交響管樂團帶來《卡通動畫大進擊》；7月21日則由安徒生與莫札特的創意劇團帶來《屋頂歡樂派對》。此外，文化局說，週一到週五晚間，有YOYO家族與人氣卡通明星，帶來熱力十足的唱跳演出；還有來自西班牙的Cal y Canto Teatro劇團，帶來《The Wind Garden》演出。

文化局指出，板橋區府中廣場規畫為「天馬城鎮」，由新北市演藝團隊「天馬戲創作劇團」的「Recircus 移動綠劇場」自7月13日起至21日帶來遊行表演、魔術、唱跳秀、馬戲戲劇等節目，另規畫市集、馬戲體驗區等相關活動。

文化局表示，更多「新北市兒童藝術節」相關訊息，可上活動官網（https://newtaipei-summer.tw/）、文化局臉專（https://www.facebook.com/e7summer）或「新北市兒童藝術節」粉專（https://www.facebook.com/hellohellomonsters/）查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法