「TTXC台灣文化科技大會」大玩未來科技 10月高雄重磅登場

延續去年首屆TTXC辦理經驗，2024TTXC將展現文化與科技融合成果。（高市文化局提供）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕文化部、高雄市政府聯手策畫的「2024 TTXC台灣文化科技大會（Taiwan Technology X Culture Expo）」，將於10月12日至27日在高雄駁二藝術特區盛大展開，今年TTXC將延續AI熱潮，以「遊戲Game」為主題，聚焦遊戲娛樂、虛擬偶像及科技藝術，揭露文化科技領域發展的最新趨勢。

文化部長李遠表示，台灣位處全球半導體供應鏈的中心，隨著科技產業蓬勃發展，愈來愈多文化工作者結合AI及XR技術，開創藝術的表現方式，影視音更是巧妙運用趨勢科技創作的絕佳舞台。延續去年首屆「TTXC台灣文化科技大會」經驗，今年以更貼近大眾的主題展覽、論壇和周邊活動，除了文策院將共同參與，並結合跨部會、地方政府及民間企業，建立產業界與文化圈的共創平台，展現文化與科技深度融合的成果，讓藝術與創新技術的結合不再只是想像。

請繼續往下閱讀...

高雄市長陳其邁表示，「TTXC台灣文化科技大會」再度落腳高雄，不只是看重科技產業加碼投資高雄的地緣優勢，同時整合具指標性的文化活動，如XR DREAMLAND、Takao Rock打狗祭、高雄電影節等，其中「XR DREAMLAND」影展每年聚集全球最頂尖的虛擬實境作品，是亞洲最大的沉浸式影像大展，充分發揮高雄在XR技術應用與科技產業的領航能力。

今年TTXC由「洋蔥設計」打造專屬視覺識別，呼應大會主題「遊戲」精神，將展演內容符碼化，靈活組合系列ICON圖標，讓科技概念跨越文字及語言，更以「FUTURE AT PLAY」為題，邀請大家按下PLAY鍵，盡情暢玩在文化與科技交織的全新境界。

眾多樂迷期待的Takao Rock打狗祭，將於10月11日至13日登場，作為「2024 TTXC台灣文化科技大會」打頭陣的活動，今年演出規模將更勝以往，預計有6大主題舞台與3座合作舞臺，邀請超過60組國內外的創作歌手、樂團，在愛河灣及高雄流行音樂中心開唱，滿足視聽雙重享受，絕對是南台灣秋季最具規模的音樂祭，也最「唱秋」的音樂祭。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法