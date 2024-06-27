83歲伊東豊雄旋風登台專程見李遠 談國家兒未館，滿滿阿公級心意

建築師伊東豊雄（右）贈送文化部長李遠（左）其建築作品集，象徵兒未館設計以從事30幾年公共建設，以及在日本辦了12年兒童私塾的經驗，「盡全力做一棟讓大人、小孩都喜歡的建築」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠上任後常說最掛心是兒少問題，曾獲普立茲克建築獎的日本知名建築師伊東豊雄，則在日本辦了12年兒童私塾，兩人因為文化部籌建「國家兒童未來館」有了連結，而為了親自與新任文化部長交換意見，高齡83歲的伊東豊雄更特地登台，與李遠開啟建築師與作家的對話，想要蓋出一棟「讓所有大人、小孩都覺得非常開心愉快的建築」，展現了兩位「阿公級」資深文化人滿滿的心意。

為打造全國首座專屬兒童文化場域，行政院規劃「國家兒童未來館」，去（112）年底完成建築師競圖徵選，由張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所結合日本伊東豊雄建築師事務所合作提案獲選。文化部今（27）日以新聞稿表示，昨（26）日伊東豊雄特地到台灣拜訪新上任的文化部長李遠，說明目前規劃設計進度，2天來回，堪稱旋風行程。

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國家兒童未來館以「森林中出現的兒童之城」為設計概念，「每上升一層一個完全不同世界就會打開」，持續發展設計內容。（文化部提供）

會後李遠特別選擇自己的作品「薔薇公寓」致贈伊東豊雄，代表這位「阿公級」作家，想藉由國家兒童未來館這個真實的建築，開啟孩子們對未來無限的想像。伊東豊雄則回贈他的建築作品集，他說，他觀察到小朋友最開心的時候是「被丟到戶外」，所以設計兒未館最大的目標，就是走到室內仍然像在戶外一般，在兒未館裡，能親近森林、接觸水，在草地玩耍後能躺著看天空、在雲朵上彈跳，用身體、用雙手去冒險體驗。

李遠則表示，在兒未館建築設計階段，文化部也邀請了展示內容、兒童專業等顧問，開始思考未來要展示給孩子是怎樣的內容，他非常喜歡動物、植物，看到目前的設計保留了非常多的植栽空間，腦中已經開啟了許多想像。

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