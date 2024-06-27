2024年馬來西亞熱帶雨林世界音樂節6/28登場 葛萊美獎得主喜多郎及100多位音樂人輪番獻藝

2024馬來西亞熱帶雨林世界音樂節將於6月28日登場。（馬來西亞觀光局提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕第27屆熱帶雨林世界音樂節（Rainforest World Music Festival，以下簡稱RWMF）將於6月28至30日登場，今年以「進化」為主題，結合音樂工作坊、文化和手工藝展覽及市集系列活動，邀請大家一起探索當代樂器與傳統音樂交織而成的多重音樂宇宙，透過體驗當地傳統文化及認識豐富的天然生態，實踐永續發展與負責任旅遊，響應雨林和地球的環境保育。

RWMF號稱全球最大音樂節，是音樂愛好者必訪的殿堂級音樂盛會，圖為2023年熱帶雨林世界音樂節工作坊活動。（馬來西亞觀光局提供）

號稱全球最大音樂節，20多年來，RWMF已成為世界音樂愛好者必訪的殿堂級音樂盛會，總計邀請來自超過70個國家的2000多位演出者共襄盛舉，每年吸引數萬名樂迷在音樂旋律中沉浸舞動，雨林間隨風搖曳沙沙作響，蟲鳴鳥叫相應和，是相當難得的體驗。此次音樂節共有21組實力堅強的表演者參與，豪華的演出陣容由來自6大洲、15國的68位國際音樂家，及63位才華橫溢的馬來西亞藝術家們輪番演出。其中，曾獲葛萊美音樂獎的日本音樂大師喜多郎（Kitaro）首度登場，他以開創性的電子樂器音樂享譽國際，預期將帶領觀眾們踏上一段耳目一新的音樂之旅。

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曾獲葛萊美音樂獎的日本音樂家喜多郎今年首度登場，錄製影片向大家問好。（馬來西亞觀光局提供）

除了音樂大師喜多郎外，馬來西亞在地藝術家們也備受期待。不僅有以傳唱了30多年的熱門歌曲〈Hijau〉紅遍大街小巷的西馬藝術家Dato' Zainalabidin；還有東馬砂拉越本地樂手Belle Sisoski，她的音樂向當代年輕人展現了砂拉越豐富多樣的傳統樂器，並致力於提高砂拉越原住民權利、環境和音樂保護的意識。

獲獎無數的西馬藝術家Dato' Zainalabidin，也將在音樂節中表演。（馬來西亞觀光局提供）

參加完熱帶雨林世界音樂節，也不要錯過砂拉越當地豐富的歷史、美食、野生動植物和地質奇觀。例如東南亞第2大的新網紅打卡景點婆羅洲文化博物館（Borneo Cultures Museum），遊客能透過新科技互動體驗砂拉越獨特的傳統工藝和豐富的文化遺產；想了解當地人都怎麼吃，就到古晉最大的週日市集，可以找到傳統街頭小吃和新鮮農產品，有時候還能挖到罕見水果或森林草藥。還有，徒步探索砂拉越最大的國家公園姆魯國家公園（Gunung Mulu National Park），裡頭有世界第2大洞穴沙拉越洞窟（Sarawak Chamber，又名帝王廳）及喀斯特地形等奇觀；想了解野生動物就到野生動物復育中心（Semenggoh Wildlife Rehabilitation Centre），這裡專門收留受傷或被捕捉的紅毛猩猩及巨松鼠、侏儒松鼠和各種鳥類等野生動物。

今年RWMF購票登錄活動即可參加抽獎，獎品有汽車與電動自行車。（馬來西亞觀光局提供）（記者周幸叡攝）

此外，今年購票登錄活動即可參加抽獎，獎品有汽車和電動自行車，更多相關內容詳詢熱帶雨林音樂節官方網站、或砂拉越旅遊局官網。

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