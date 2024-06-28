安安城之美！鶯歌陶瓷博物館微整形 網友呼：水啦！

〔記者董柏廷／台北報導〕由經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「城市美學｜公共場域設計共創」計畫，歷經一年半的調研訪談、團隊籌組、設計規劃、驗證與工程執行，集結由51人組成的城市美學專家小組，以及來自各領域85個專業團隊，為14個改造個案進行公共場域設計改造，透過創新模式，實質改變台灣城市的生活空間。計畫第一棒「新北市府博物館入口服務空間改造」終於在新北市立鶯歌陶瓷博物館（以下簡稱陶博館）正式登場。

售票亭 After：呼應館內商店色系概念，保留原始結構使空間保留使用彈性。（設研院提供）售票亭Before：原內機能為符合實際使用需求。（設研院提供）

台灣設計研究院表示，陶博館的建築形式以清水模和鋼骨呈現的灰色系外觀，空間挑高及大面積的玻璃帷幕，讓室內的陶藝展品隨著陽光的變化，呈現出豐富的質感與面貌，建築本體極具開放性與通透性。然而，這也為陶博館的運營管理帶來了挑戰，如售票動線和管制點的設置。

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文化商店 After：內部展櫃訂定為「70、80、90公分」及活動式層架設定，呼應陳列性及觀賞性之需求。（設研院提供）文化商店 Before：原文化商店內部商品種類過多且未經過梳理。（設研院提供）

陶博館是台灣第一座以陶瓷為題的博物館，自2000年11月開館以來，一直致力於陶瓷文化的調查、收藏、保存與推廣，積極開展研究、展示和教育活動，成功提升了台灣陶瓷產業及鶯歌地方形象。透過此次城市美學計畫，進行了陶博館深入的研究調查和當代博物館的國際趨勢分析，對於陶博館短中長期擬定了願景藍圖及設計策略，在短期達到優化入口服務動線、博物館商店空間及品牌再造（Rebranding）、專業經理人進場協助商店選品及陳列；中長期則期許提升陶博館的公共性及開放性，未來將提升陶博館的公共性，成為市民的客廳。

文化商店入口處 After：改變落地玻璃滑門分割，使商店動線更加開放及增加視覺通透感。另新增動態視覺招牌，重新整合品牌意象。（設研院提供）文化商店入口處 Before：原入口格柵具遮擋性，開口位置限制內部展櫃擺放型態。（設研院提供）

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