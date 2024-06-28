2024新瓦屋板凳電影院7月6日開張 今天宣傳造勢

連續19年帶給鄉親週六夏夜歡笑的新竹縣新瓦屋板凳電影院，下週末一年一度重新開張，今天縣府大造勢，吆喝舊雨新知快快搬凳準備看戲。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕連續19年帶給鄉親週六夏夜歡笑的新竹縣新瓦屋板凳電影院，下週六（7月6日）晚起將一年一度重新開張，今天縣府祕書長李安妤偕同公視副總經理謝玒玲、縣府文化局長章宗耀大造勢，還找來腹語師用客語介紹，吆喝舊雨新知快快搬凳準備看戲。

李安妤說，2024新瓦屋板凳電影院vs台灣國際兒童影展即將在下週六開幕，活動將一直到7月27日為止。每個週六夜都將有精采影片和活動要獻給新竹縣的大小朋友們。明天（29日）中午12點起，還開放線上（https://www.accupass.com/go/nthticff）報名3場室內場次的影片欣賞活動。

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新竹縣政府秘書長李安妤（中）、公視副總經理謝玒玲（右）、縣府文化局長章宗耀（左）今天一起替今年的板凳電影院開箱。（記者黃美珠攝）

這是縣府繼去年後二度跟公視合作，從公視10幾年來所推動的台灣國際兒童影展精選12部充滿趣味又引人深思的電影，提供大小朋友暑假不出國也能接近各國文化，開啟新視野。

活動期間的7月6日、13日以及20日，在新瓦屋集會堂有室內場次，將播出多部短片的合輯。

包括：以童趣想像出發，聚焦現代社會對於「電力」的依賴，而深受各大影展好評的《小豬電力公司》。描繪蜘蛛跟小女孩間深刻互動博得很多好評的《小小蜘蛛出門去》等，明天（29日）中午12點開放線上報名。

腹語師以客語表演介紹今年的新瓦屋板凳電影院系列活動和節目。（記者黃美珠攝）

謝玒玲說，這次選出的12支影片都很適合闔家觀賞，譬如最後1個週六（27日）壓軸登場的《波琳娜的魔法日記》就入圍過影展最佳劇情長片，很適合大朋友看。至於《小小蜘蛛出門去》則適合幼童欣賞。

她來說，前述壓軸場次屬於露天電影院，大家可以自由入場，現場將首次加入300張舒適木質躺椅，搭配600吋戲院規格的超大螢幕，讓民眾的視聽娛樂效果再升級。

縣府表示，鄉親最期待的「板凳抽抽樂」，則將在露天場次後進行，今年是造型可愛的圓形摺疊板凳，只要完成指定關卡的人，就有機會把它帶回家。

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