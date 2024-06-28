哈佛大學設台灣漢學資源中心 國圖：意義非凡

哈佛大學設「台灣漢學資源中心」，國圖館長王涵青表示，意義非凡。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕哈佛大學設台灣漢學資源中心，與我國國家圖書館共同推展學術研究成果，國圖館長王涵青表示，國圖將發揮在台灣研究與漢學研究資源的學術能見度與影響力，有益於雙方文獻與數位資源於教學、研究與傳布的緊密合作，意義非凡。

哈佛大學圖書館是國圖在全球第50個「台灣漢學資源中心」（簡稱TRCCS）合作夥伴，王涵青說明，此次合作洽談歷經多時，去（112）年3月當時的國圖館長曾淑賢親自率團拜訪哈佛大學，並以國圖參與美國亞洲研究學會書展圖書300餘種，捐贈哈佛燕京圖書館，為此次國際合作之開端。

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在國圖持續協商及哈佛燕京圖書館館長楊繼東全力協助促成下，由國圖館長王涵青與哈佛大學總圖書館副館長Elizabeth Kirk代表簽署合作協議。我國駐波士頓台北經濟文化辦事處副處長施維鈞及教育組長黃薳玉亦出席見證。

王涵青表示，哈佛大學成立至今人才輩出，享譽世界，包括哈佛燕京圖書館、費正清中國研究中心、東亞語言與文明學系等單位，亦為台灣研究與漢學研究之重鎮，學術成果豐碩，台灣漢學資源中心設置所在哈佛燕京圖書館，則成立於1928年，典藏中文古籍數量居北美地區大學之冠，館藏多元且豐富，素為學界所重。

為表達祝福哈佛大學設置台灣漢學資源中心，王涵青代表國圖致贈館藏國寶級文獻《註東坡先生詩》及《金剛般若波羅蜜經》之複製書。

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