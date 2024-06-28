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世界名作登陸高雄 陳其邁：此生必看展覽

2024/06/28 17:08

世界名作登陸高雄！市長陳其邁強調是此生必看的展覽。 （記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕世界名作登陸高雄！高雄市立術館與英國泰德美術館合作，將畢卡索、安迪．沃荷、杉本博司等知名大師藝術作品帶來高雄，市長陳其邁表示，本次特展是海外海外巡迴唯一的一站，假如錯過這次展覽會終身遺憾，更是此生必看的展覽。

29日起在高美館登場的「瞬間—穿越繪畫與攝影之旅」特展，是英國泰德美術館歷年展期最長特展之一，被譽為年度必看展覽的「瞬間」，更創下吸引30萬人次觀展的盛況；高雄是英國海外唯一展出站，國際級私人珍稀收藏罕見大規模公開展出，呈現20世紀最關鍵繪畫與影像作品，展覽從繪畫與攝影的互動關係，穿梭百年攝影與繪畫間的探問，交織出不同時期的創作瞬間。

畢卡索油畫作品〈水手〉降臨高雄。 （記者黃佳琳攝）

市長陳其邁表示，高雄從在地與跨國能量打造文化城市，運用多面向藝術活動，連結民眾生活，並拓展多元的國際與外縣市新觀眾，本次特展與英國泰德美術館合作，高雄為海外唯一展出的城市，期盼藝術力量連接在地與國際，並攜手臺灣企業家的藝術典藏品回饋地方。

「瞬間」藉由繪畫與攝影作品，呈現近百年藝術媒材創作交融的經典，精選34件泰德美術館藏品，與國巨基金會所收藏的21件現當代作品，民眾可用一張門票，「瞬間」探索畢卡索、安迪．沃荷、杉本博司等知名大師作品，飽覽世界級名作。

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