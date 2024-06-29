中市原民小朋友結合遇見喬安娜樂團 展開融合佛拉明哥和即興爵士表演

梨山國中小結合將與新音樂風格聞名的「遇見喬安娜」樂團合作進行表演（中市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市立梨山國中小泰雅古謠合唱團、和平區和平國小泰雅古謠樂舞傳唱團，與新音樂風格聞名的「遇見喬安娜」樂團合作，7月17日晚間7時30分將在台中國家歌劇院中劇院，以悠揚的歌聲、樂聲和曼妙的舞姿，演繹傳承與創新的泰雅古謠，為一場融合爵士、佛拉明哥及世界音樂的華麗盛宴。

教育局長蔣偉民指出，這場演出將台灣原住民歌舞的獨特魅力，與熱情奔放的佛拉明哥和即興爵士完美融合，將帶來一場震撼人心的音樂盛會。

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梨山國中小學校長洪永明表示，學校積極透過多元化課程與活動，致力於保存和傳承原住民及在地文化。

「遇見喬安娜」樂團長兼長笛手楊容喬，每月定期到梨山國民中小學教授音樂課，深入鑽研泰雅族的音樂與舞蹈，不僅豐富了學生的音樂教育，也推動了原住民文化的薪火相傳。

楊容喬表示，樂團一直致力於融合爵士與世界音樂，原住民歌舞是世界音樂的重要組成部分；此次演出將再度挑戰音樂的界限，以爵士樂的即興演奏與泰雅古謠的傳統節奏交織出獨特的音樂火花。

蔣偉民表示，此次跨校、跨界的合作演出，不僅挑戰了音樂家的技術與創意，更豐富了觀眾的文化體驗，彰顯了原住民文化在當代音樂與舞蹈中的多樣性與豐富性，可感受到爵士融合的魅力與熱情，探索音樂的無限可能，聆聽山林之音與自由爵士的交織律動。

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