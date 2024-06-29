（影音）逆勢開二手書店 葉雨南：如果沒有書 思想變原始人

「逢道二手書店」5月初悄悄於楊梅區大華街上開幕。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕從楊梅火車站出站，沿大成路直走，沿路盡是手搖店與小吃攤，很難想像一旁大華街裡，5月初悄悄出現一間「逢道二手書店」，創辦人是1995年生、擅新詩創作的葉雨南，他認為書能保存智慧，「世界如果沒有書，思想就會變成原始人，二手書就是自由的味道，回憶的階梯。」

葉雨南認為二手書有定價自由、任人翻閱的自由。（記者黃政嘉攝）

3層獨棟透天厝的一樓掛著店名布條，醒目的不是布條顏色，而是在「紙本」逐漸蕭條的趨勢下，楊梅小鎮竟逆勢新增二手書店，店主人葉雨南穿著簡樸T恤，身形瘦長似根竹竿，一碗餛飩麵就能飽足一餐，更仰賴書籍富足心靈。

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25坪書店將書櫃倚靠左右牆壁，把走道留給讀者。（記者黃政嘉攝）

25坪大的店裡，兩排書櫃分別倚靠左右牆壁，將寬敞的走道留給讀者，是葉雨南覺得逛書店最舒適的狀態，書店選書領域廣泛，也收藏余光中、張曉風、駱以軍，村上春樹等國內、外文學簽名書，以及詩集、藝術類的絕版書，像是零雨《我正前往你》、《六也曲譜》、《攝影中國》等，架上書逾2千本；他開店後發現有很多人不知道書的價錢是在後面，也有人問能不能借書，把書店當成圖書館，最多人詢問有沒有收書。

葉雨南開心秀出村上春樹《圖書館奇譚》簽名書。（記者黃政嘉攝）

葉雨南2014年寫美濃油紙傘文化，拿到人生首座詩獎：打狗鳳邑文學獎新詩評審獎，同年出版首本詩集《真空的夢》，至今共出9本，筆勤且多產，在葉雨南眼裡，創作如煮菜，追求的是味道，而非風格，風格可以模仿，味道模仿不來，下筆不靠靈感，能觸動他的，主動思考，嚼於紙上，把高雄氣爆、「鮭魚之亂」、「十元阿嬤」莊朱玉女、疫情、戰爭等時代塵埃，揉合在詩裡行間，鄉土、人文、愛情、親情，乃至全球變化、人工智慧，都是雷達範圍，「每年都想嘗試新的東西」。

喘息像人情味／在車身的背後倒入山脈／蔬菜、魚肉、信仰／眼神與引擎聲是柏油／鋪滿一顆地瓜釀出的晚霞／眨眼後雲海散開臍帶

書店即葉雨南自家，客家傳統三層獨棟透天厝。（記者黃政嘉攝）

這是〈造路—嘉義梅山菜車夫婦〉詩作的開頭，收錄在詩集《盲從如粥》，是他目前最滿意的詩作，談梅山夫婦開著菜車跋山涉水服務偏鄉，「菜車夫婦的精神，是這世界永遠都缺乏的」既展現菜車夫婦的生命力，也寫出他認同的創新，「我初期的詩作常描繪光影，但不夠深，有些直白，寫久了有些心得，懂得玩字弄句，能隨心所欲地將想像的視野賦予詩作。」「晚許」、「明垢」、「煙燙之之」都是自創「玩物」。

葉雨南店內收藏各式簽名書。（記者黃政嘉攝）

「如果書消失，會是一個什麼樣的狀況？」葉雨南一直在想這個問題，悟出最接近的答案是「會變成原始人」，沒有書是一種文化的倒退，像愛因斯坦曾說：「我不知道第3次世界大戰怎麼打，但第4次世界大戰會用木棍和石頭打」，如同原始時代，而過度仰賴科技，不閱讀紙本的話，會產生專注力降低等問題。

葉雨南收藏幾米簽名書。（記者黃政嘉攝）

二手書有定價自由、任人翻閱的自由，和新書不一樣，你也會翻到別人閱讀過的痕跡，像是劃線記號，可能代表這個人重視書，或是這句話影響到他，葉雨南喜歡這種感覺，像回憶的階梯一樣；遇到客人挑到愛書，但錢帶不夠，葉樂意給予小小的折扣，因為他懂愛書人的心情，在連鎖書店不可能這樣。

葉雨南覺得失去童心的大人更需看看繪本。（記者黃政嘉攝）

不常閱讀的人，葉雨南推薦從繪本進入，「小時候我也是看繪本長大」繪本如讀書的第1扇門，因為繪本以圖畫居多，無字更具想像力，繪本不是規定只能給小孩看，社會化過、失去童心的大人反而更需要看看繪本。

葉雨南認為，不用把書想得太複雜，你只要去享受，就像我們坐雲霄飛車，不會去計算上坡的時速，但是會很享受它下去的那一瞬間，歷史書有時候節奏很慢，當看到一句話是情節高潮時，就像雲霄飛車往下衝，就會被吸引住。

葉雨南父親推薦閱讀聞一多著作。（記者黃政嘉攝）

我父親筆名楊念塵，過去出過詩集《月光茶杯 》，他推薦我看聞一多、陳雋宏、丁文智的詩集，如拋磚引玉，讓我知道詩原來可以這麼有趣、有張力、有力道，是我父親啟蒙我進入詩裡。

最贊成葉雨南開書店的是他的媽媽，她看著兒子自小就對逛書店很有興趣，所以提議開書店，進而在自家1樓經營二手書店，希望來書店裡的人，走著寬敞的道路，在安靜的環境，有自由的感覺。

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