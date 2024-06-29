台南文化中心開館主任陳永源辭世 文化界哀悼

台南文化中心開館主任陳永源辭世，文化局與文化界朋友深表哀悼。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南文化中心開館主任陳永源於6月24日辭世，享壽85歲。文化局對此深表哀悼與感念。陳永源自1983年接下文化中心籌備工作，並於隔年10月6日正式開館營運。當年演藝廳劇場音效更獲國內第1的美名，為台南文化中心40年來的發展奠定良好基礎。

陳永源甫接任台南市立文化中心（現台南文化中心）籌備主任時，全國並無有經營地方性藝文空間經驗的人與團隊，尤其文化中心既要提供空間給藝術家展演使用，又要扶植地方的藝術家、團隊，讓藝術創作能蓬勃發展。

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南市文化局表示，陳永源在14年任期內，推出世界級的埃及與瑪雅文物展，也獨具慧眼扶植當代知名傳統歌仔戲團隊，尤其大力支持資深藝術家，並多次策劃現代藝術展，也成立義工隊，讓文化中心面對大型活動時，有足夠的服務人力因應，並能提供完善服務品質。此外，配合演藝廳活動，設立音樂圖書室，提供喜愛藝文朋友有更深入的閱讀及研究。

在視覺藝術部份，文化中心肩負輔導於推動地方藝文的發展與深根，檔期向來供不應求，而陳永源不僅建立完整審查制度，提供藝術家作品從運輸、佈置到開展等一條龍服務，讓藝術家有賓至如歸的感受，至今來展出的藝術家仍讚不絕口。而在現代藝術上，陳永源支持「南台灣新藝術風格展」創作發表，更是影響到現今台南當代藝術的發展。

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