巴奈「天安門」被消失 李遠遭點名辭文化部長：每天都當最後一天

巴奈得獎感言引發喧然大波，文化部長李遠昨晚臉書貼文向巴奈致意，沒想到今天名嘴點名要李遠下台。（翻攝自李遠臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴奈昨晚在金曲獎致詞時，提到金曲獎 35 年，天安門事件也剛好 35 年，「我們都不要忘記，台灣加油」。因金曲GMA臉書第一時間未將巴奈感言完整呈現，引發喧然大波。甚至有名嘴直接點名李遠應辭文化部長，對此，李遠今（30）日出席觀賞音樂劇《勸世三姊妹》時，親自回應表示，本來接受當文化部長時，就把每天都當第一天，也是最後一天。

李遠說，「其實我當初接受來這邊當文化部長，你知道我心情嗎？我每天都是我的第一天，也是我最後一天，我只有這樣想我才能夠，非常不被任何勢力所影響，也不被關說、也不被影響，我每天都是我最後一天。」

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李遠也提到，台灣走到這樣一個自由民主的時代，要處理「天安門」不准登，實在很荒謬，「是你根本不可能去相信，尤其像我的背景，我怎麼可能會做這種事。」

至於外界質疑，賴清德總統跟行政院長卓榮泰是否也都因此事為李遠背了鍋？李遠則表示，「他們2位沒有替我背任何鍋，他們只是在他們臉書上發了一段天安門事件。」李遠說，「卓院長或者賴總統，他們選擇我就知道我的能力跟個性，他可以換一個比較政治的人，他今天找我就是要來，我希望我能夠彌平整個族群啊！」

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