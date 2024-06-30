2024台加藝文節開幕 6/29獲訂為「台灣-加拿大文化交流日」

「2024 台加藝文節」在溫哥華開幕 ，10 多名政要支持台加文化交流。（記者張伶銖攝）

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華報導〕「2024台加藝文節」在溫哥華當地時間29日盛大開幕，包括加拿大聯邦保守黨國會議員范博愛（Tako van Popta）、聯邦新民主黨國會議員關慧貞（Jenny Kwan）等人一同出席了開幕儀式。溫哥華所在的卑詩省政府特別將6月29日訂為「台灣-加拿大文化交流日」（Taiwan-Canada Culture Exchange Day），以肯定主辦單位台加文化協會對推動台加文化交流的努力。

台加文化協會理事長張亦凱（中）接受卑詩省政府頒發的「台加文化交流日」證書‘左為省議員周炯華，右為省議員周行勵。（記者張伶銖攝）

范博愛在開幕儀式中，代為宣讀保守黨黨領博勵治（Pierre Poilievre）的致詞。博勵治先是肯定台加文化協會30多年來，在推動台灣和加拿大文化交流的貢獻，並肯定台裔加拿大人對加拿大社會的貢獻。

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聯邦新民主黨溫哥華東區國會議員關慧貞（Jenny Kwan）則說，台加文化協會多年來透過舉辦文化活動，展示台灣文化特色，並因此讓社區關係更為緊密融洽。

當開幕儀式進行時，天空開始飄雨時，關慧貞說，這對目前處於乾旱季節的溫哥華來說，下雨是好消息，是所有問題均能迎刃而解的好兆頭。關慧貞聽藝文節主持人提醒，在台灣也有乾旱的問題，關慧貞則希望，台灣也能久旱逢甘霖，迎來下雨化解乾旱。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣感謝台加文化協會，讓大家可以見到台灣文化多元一面。（記者張伶銖攝）

駐溫哥華台北經濟文化辦事處劉立欣說，再次感謝台加文化協會舉辦「藝文節」，讓大家可以看到台灣和加拿大藝術文化是如此多元。

參加開幕式的政要包括省議員姚君憲、周炯華、李耀華及周行勵（Raj Chouhan），以及溫哥華市議員周楠、費必得（Pete Fry）及本那比市議員李耀明等人。華航加拿大公司總經理張邱驊亦參加開幕儀式，華航是藝文節官方航空公司贊助。

石吉智的即興作畫既是跳舞，也是畫畫。（記者張伶銖攝）

由石吉智團長帶領的「極至體能舞團」在溫哥華登上舞台的第一天即帶給觀眾許多驚喜，除了三人舞及雙人舞表演難度高，石吉智還邀請了台下小朋友上台作畫，石吉智再根據小朋友所畫圖案，即興表演一邊跳舞，一邊作畫，結合舞蹈和即興作畫的演出，不僅不違和，還特別優雅。

石吉智說，他在過去40年均曾邀請台下觀眾上台，由他來畫完未完成部分，這是非常受到歡迎的舞碼，總能引起台下共鳴。

和平國小小朋友邀請台下觀眾一起跳舞，氣氛 歡樂。（記者張伶銖攝）

來自台中和平國小的小朋友在開幕儀式表演泰雅族傳統歌謠及舞蹈 ，小朋友們第一次出國表演即來到溫哥華，他們在大學生姐姐的帶領下上台表演，以嘹亮清脆的歌聲征服了台下觀眾。

捏麵人大師吳俊毅接受CBC電視台訪問。（記者張伶銖攝）

捏麵人大師吳俊毅首次在「台加藝文節」設攤位，他說，希望能夠在溫哥華找到肯學捏麵人技藝的徒弟，他願意傾囊相授，希望這門台灣傳統技藝能夠推廣至世界各地。

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