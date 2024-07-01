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駁金曲臉書自我審查 李遠笑稱：我才是被剪的

2024/07/01 16:46

金曲GMA臉書遭質疑是否有「自我審查」問題，文化部強調慣例是摘錄50至100字刊登。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕巴奈在日前金曲獎致詞時提到天安門事件，因金曲GMA臉書第一時間未將巴奈感言完整呈現，遭質疑是否有「自我審查」的問題。文化部長李遠今（1）日出席中央社社慶酒會時，再度被問及此事，李遠則強調，除非腦袋裡還有危險的威權時代思想，否則不可能自我審查。

李遠說，「我必須澄清一下，我在2、30歲的時候就是我的電影會被剪，然後我的電視會被剪100多刀，我的歌從來沒通過，我一直是一個奮鬥者，我一直是跟新聞局抗爭的人，所以你想想看，我這樣的背景，然後台灣終於言論自由到1、20年了，自我審查？除非你腦袋裡還是一個很危險的停留在威權時代，在我身上幾乎是不可能自我審查的。」

文化部說明，金曲獎自第29屆開始，即有在典禮時就每段得獎感言社群發文的慣例，並配合典禮節奏，即時摘錄50至100字刊登，除非致詞很短，否則其實所有得獎者皆無全文照登。今年第35屆金曲獎典禮進行中，官方臉書就《最佳台語專輯獎》得主巴奈致詞感言亦循往例處理，並非刻意不刊登完整發言。

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