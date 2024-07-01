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高美館跨界台鋼雄鷹 5資深志工球場開球 向球迷推薦《瞬間》特展
高美館代館長林羿妏率領5位開館服務至今志工，出席台鋼雄鷹補賽開球儀式，並向球迷推薦《瞬間》特展。（高美館提供）
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館（高美館）今年開館滿30週年，代館長林羿妏今天率領5位開館服務至今的志工出席台鋼雄鷹補賽開球儀式，並向球迷推薦《瞬間》特展。
高美館表示，今天參與開球儀式的5位志工，包括高美館展場、兒美館展場和導覽志工、園區生態志工及美術資源教室志工，象徵高美館30週年是全民的參與，才有如今的生態藝術園區。
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林羿妏說，藝術和體育是一座城市重要競爭力展現，高美館30年已然是一個大南方獨樹一幟的藝術品牌，持續不斷思考創新跨界合作，希望能接觸到更多不同族群親近藝術。
高美館因此與高雄在地職棒台鋼雄鷹尋求合作契機，破天荒來到棒球場開球只是第一步，從展場到球場，高美館將深化與台鋼雄鷹更多資源連結，將《瞬間》特展推薦給球迷，更讓藝術愛好者和棒球迷，都能更認識彼此的喜愛。
高美館首度前進台鋼雄鷹主場宣傳30週年特展。（高美館提供）
另外，高美館歡慶30週年，與高美館同1994年出生的民眾享有入館免費優待，今天開球日高美館也特地安排1994年生的捕手吳明鴻，共同宣誓這項利多，並力邀吳明鴻與台鋼雄鷹隊友、教練團一起前來高美館參觀《瞬間》特展。
除開球儀式，高美館今天也在球場2樓入口廣場設服務攤位，向球迷介紹高美館推出30週年與高雄在地插畫家洪添賢（Croter）合作的instagram濾鏡框。
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