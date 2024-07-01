冷氣強又可免費進場！兒童友善「藝術樂園」 多元活動北藝中心登場

「藝術樂園」於6月29日至7月21日在北藝中心登場。（古佳立攝影，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府主辦、台北表演藝術中心執行的2024台北兒童藝術節登場，其中免費活動「藝術樂園」與「互動展覽」將從本週至7月21日的每週、六日，下午2時一路歡樂至晚上8時。

2024台北兒童藝術節登場，今年免費活動超過百場，上週六、日登場的累積超過3千人次參與。（楊東霖攝影，北藝中心提供）

北藝中心表示，今年免費活動超過百場，上週六、日登場的累積超過3千人次。「藝術樂園」極受歡迎的節目，在台北表演藝術中心戶外廣場登場，共有33檔、73場的演出，內容涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、馬戲、偶戲、音樂劇等多元藝術形式，更有不定時出沒廣場的「快閃突擊隊」，與觀眾驚喜互動；還有「角落音樂會」，將由不同學校的音樂社團帶來悠揚樂音，為夏日午後增添藝文氣氛。「互動展覽」，則北藝中心的公共空間中的3個展區同步登場。由藝術家團隊打造「忘記時間的祕密基地」，讓大人與小孩透過裝置與尋寶活動，動手體驗藝術的趣味。

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免費活動「藝術樂園」與「互動展覽」將從下午2時一路歡樂至晚上8時。（古佳立攝影，北藝中心提供）

此外，2024台北兒童藝術節重返大安森林公園舉辦免費的大型戶外演出，將於7月20日、21日在露天音樂台展開，活動詳詢台北兒童藝術節官網（https://tpac.org.taipei/festival-tcaf）。

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