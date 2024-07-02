韓國瑜到故宮南院為親子藝術月開幕 觀看翠玉白菜龍藏經

立法院長韓國瑜（左）參觀〈翠玉白菜〉，由故宮副院長余佩瑾進行解說。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣的國立故宮博物院南部院區今（2）天舉辦「夏日親子藝術月」活動開幕，立法院長韓國瑜到場參與，感謝故宮南院以藝術人文帶領孩子學習，並參觀〈翠玉白菜〉、《龍藏經》等展品，歡迎爸媽在暑假帶著孩子到故宮南院參與藝術月活動，有「故宮勇者王」實境解謎、親子工作坊等活動，晚上還有全台最長的120公尺水舞演出。

故宮副院長黃永泰、余佩瑾及韓國瑜等今天為「夏日親子藝術月」開幕；黃永泰說，故宮「夏日親子藝術月」已舉邁入第6年，今年的親子藝術月即日起到9月1日，舉辦親子藝術工作坊、大型戶外兒童劇表演及夜宿博物館活動，讓孩子透過學習、五感體驗、跨域課程設計，感受藝術的魅力與樂趣。

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韓國瑜說，最近立法院攻防拉鋸非常緊張，幕僚建議他到故宮南院跟藝術人文及小朋友接近，來個心靈上的三溫暖，不要在立法院每天政治張力太大。他說，自己住在雲林縣，雲嘉偏鄉資源不足，但故宮南院設在嘉義縣，故宮伙伴熱心投入，從2019年起進行藝術月活動，代表故宮對中南部一樣關心。

立法院長韓國瑜（後排右7）等故宮南院「夏日親子藝術月」活動起跑。（記者林宜樟攝）

韓國瑜說，小朋友學習通常是被動而難以主動，妻子辦教育時也面臨相同問題，後來把英文變成舞台劇，如將令狐冲、獨孤九劍、周芷若、張無忌等變成英文話劇，把紅樓夢、賈寶玉、林黛玉、劉姥姥變成英文戲劇，小朋友都有自己的角色，效果非常好。小朋友在學習、遊戲、與人互動之間，產生樂趣，從被動學習轉化為主動學習，就如同愛因斯坦所說，遊戲是最高形式的研究，融入藝術人文，一點一滴，讓下一代的孩子潛移默化，在生命中種下美好的種子。感謝故宮南院用心良苦，在嘉義縣有這麼好的文化藝術展覽，非常開心。

故宮南院於每年暑假均舉辦各種活動，水舞秀已展開，湖面上則有新的藝術裝置「青花紋犧尊」與童趣紙船；今起《乾清宮尋寶——破解天字第一號玉器密碼》及《妙色——清代金飾件特展》兩檔特展開展；週末假日有「嘉義民族音樂節」，共有6場音樂饗宴；8月10日七夕情人節加碼主題音樂表演；7月13日晚間由盛保羅魔幻劇團帶來《勇者王大冒險》魔術表演。

故宮南院表示，親子月活動全部憑票免費參加，包含實境解謎、明信片集章、父親節彩色王冠手作等，夜宿博物館、親子藝術工作坊及小小博物館員體驗等活動，須事先網路報名，詳情可上故宮南院官網查詢。

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