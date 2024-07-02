北港消失百年文昌廟有望重現？ 雲縣府今邀文資委員現勘

今（2日）縣府邀文資委員等人至工地，針對出土瓷器碎片、土地構造等現勘。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕北港聚奎閣又名文昌祠，近百年前因年久傾頹等因素，逐漸消失在北港，如今有望重現？近來有業者向朝天宮承租一處500坪土地，施工開挖時文史團體發現有瓷器碎片，認為許是文昌廟舊址，通報縣府。今（2日）文觀處邀請文資委員等現勘。經查後發現瓷器多為日治中後期，僅有少數為清朝物件，為廟祠舊地可能性不高，慎重起見建議先採監工。

位在北港鎮華勝路及大同路口的一處500坪土地所屬為北港朝天宮，小北百貨向其承租將興建1樓高賣場。上禮拜挖掘地基時被文史人員發現不少瓦器碎片，初步比對日治時期留下的保籍圖地目為「文祠」，可能為聚奎閣舊址，日前通報縣府文觀處，上月26日起停工至今。

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北港大同路及華勝路一處北港朝天宮所屬近500坪土地，承租給小北百貨興建賣場，日前開挖地基文史團體發現瓷碗碎片等。（記者李文德攝）

今縣府文觀處文資科長張力元邀集文資委員劉克竑、盧泰康及雲科大古蹟巡查單位、朝天宮人員現勘，針對工地內所挖出的破碎瓷片觀察。盧泰康表示，從出土的物件來看，發現多為日治中後期從日本進口的餐飲用瓷及台灣當地北投窯器，僅有少數是18、19世紀晚清的碎片；朝天宮文化祭祀組長紀仁智表示，進入朝天宮服務30餘載，此地多年來皆作為舊文物暫置地。

劉克竑表示，觀察出土文物及土地結構來看，地層磚塊多為近代磚土，經過朝天宮追溯土地緣由，判斷此地為文昌祠舊址可能性不高，但也不能完全排除。而現場多處地基皆已完成，如要再試掘探測意義不大，建議承租業者請文史人士成立小組監工；張力元表示，將整理、推薦公正文史人士由業者委請監工。

聚奎閣於1839年（道光19年）由清代貢生蔡慶宗創建，做為北港的社學，奉祀五文昌夫子，但後因年久失修加上地震廟體傾頹毀損，約1904年才把主祀神像遷入朝天宮文昌殿供奉，就此文昌祠消失於北港鎮近120年左右，地方對於舊址眾說紛紜，希望能找回歷史痕跡。

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