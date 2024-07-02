高雄演藝場館「青年席位」專屬優惠 暑假不中斷

高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾 《地》劇照。（高雄城市芭蕾舞團提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕暑假期間高雄演藝場館6檔節目「青年席位」優惠不中斷，使用文化幣購買青年席位，可享至少5折優惠。高市文化局建議16歲到22歲青年把握機會進場看表演，既消暑也為自己充電。

高市文化局表示，文化部去年6月發布「推動表演藝術青年席位振興方案」，鼓勵18歲到21歲青年朋友使用成年禮金文化幣，走進劇場欣賞表演，高雄市府立即響應推出高市「進劇場看表演——成年禮金優惠獨享」計畫，積極媒合表演團隊參與計畫提供購票優惠，至今已售出超過2300席次青年席位。

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高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾 《地》劇照。（高雄城市芭蕾舞團提供）

今年成年禮金發放對象擴大為16歲到22歲青年，期望更多青年觀眾進入劇場，逐步擴增劇場藝文欣賞人口。

文化局表示，今年暑假與高雄市屬場館合作提供青年席位的演出類型多元，計有綠光劇團的《押解——菜鳥警察VS.老扒手》、高雄城市芭蕾舞團演出創作芭蕾《地》、悠然弦樂團《魔法派對》、明華園戲劇總團文學跨界新作《乩身》、秀琴歌劇團歷史大戲《銅雀臺傳奇》和面白大丈夫劇團《職男人生4——笑の祭典》。

文化局提醒，青年席位專屬優惠席位數量有限，民眾詳詢文化幣網站的青年席位專區（https://twcp.moc.gov.tw/prec-u/ ），發掘更多精采節目。

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