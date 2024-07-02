蔡瑞月文化基金會續營運玫瑰古蹟3年 2週內與北市府簽約

蔡瑞月臉書張貼台北市文化局採購案決標結果的通知書。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈研究社的營運權暫時有定案，蔡瑞月文化基金會今（2）日在臉書公告，目前蔡瑞月文化基金會與台北市政府文化局已完成未來3年營運之議約，將於2週內正式簽約。

公告指出，「未來玫瑰古蹟將做為舞蹈實驗教育機構及國際舞蹈交流研究中心之籌備基地，持續傳承並發揚蔡瑞月老師關懷鄉土與人權之文化及藝術精神」。不過，同時間，基金會也將繼續推進《文資法》第21條第4項「相互無償、平等合作」經營模式之實踐。若有進一步消息將再行對外發布。

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公告補充說明，經過雙方協調，在委託經營管理行政契約中新增了「第40條 轉型申請」，條文如下：「於本契約期間 ，乙方得積極成立與經營管理標的物『蔡瑞月舞蹈研究社』相關丶紀念蔡瑞月發揚現代舞精神之舞蹈實驗教育學校或機構，設立國際舞蹈研究中心，據文化資產保存法第21條第4項規定精神，提出『百年蔡瑞月：舞蹈、土地、愛』營運計畫，作為合作經營管理期間屆滿時的『蔡瑞月舞蹈研究社』經營模式轉型參考，甲方提供必要之行政協助。」

蔡瑞月文化基金會公告全文詳臉書（https://www.facebook.com/love.moondance）。

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