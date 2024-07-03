自己的電影自己看！台南真善美戲院傳熄燈號 李遠：文化幣看國片將給更高點數

〔記者董柏廷／台北報導〕立法院教育文化委員會今（3）日針對「文化資產保存法」施行40年有餘，修復體系翻新升級，邀集文化部報告並備詢。針對昨（2）日台南真善美戲院傳出將於8月1日結束營業，國民黨立法委員洪孟楷提問，面對國片市場萎縮與台南真善美戲院熄燈，也何積極作為？文化部長李遠表示，｢將挹注更多資源，文化幣也會趁暑假，加碼指定看國片給更高點數。」

洪孟楷指出，外節提及李遠部長是真正懂電影的部長，「面對國片市場萎縮，加上台南真善美戲院傳出熄燈號，有什麼積極協助？｣

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李遠表示，整體電影市場無論國片或西片都呈下滑趨勢，「這也是我憂心的部分。」他指出，目前觀賞電影的方式有兩種，一是進電影院，二是透過串流平台，「做為一個協助台灣文創事業的單位，文化部編列的預算比過去多很多，與國發基金申請的一百億元已經動用一段時間，最近也將重新開會，最近也會去拜會國發會主委，希望爭取到第2個一百億一百億。我唯一能做的就是挹注更多資源，讓產業抬起來，只不過，戲院的凋零跟書店一樣，不是一、兩天的事情，而是因隨著消費者的消費方式改變，愈來愈式微，我也承諾過，要趁暑假期間，能看的國片都要到場。文化部也會在有限的資源下盡可能協助，近期也將宣布，透過文化幣看國片將會給予很高的點數。自己的電影自己看！｣

洪孟楷強調，外界過去指出政策指示僅是灑錢，無法有效扎根，資源投入以外更重要是「做什麼」， 期望對於台南真善美戲院如此以文化藝術片型為定位的戲院，給予的協助不僅是資源挹注，更多的是能與國際電影結合，方便引路，讓不同特色的戲院生存下去。

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