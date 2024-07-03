三軍儀隊移師自由廣場？文化部「未定案」 李遠：要讓仇恨翻頁但不能遺忘歷史

為清除威權象徵，使中正紀念堂能順利轉型，行政院促轉會提出五項具體原則，其中建議應規劃撤出三軍儀隊，解除現存地景的威權性格。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動轉型正義，國防部長顧立雄日前在立法院表示，國防部與文化部協調，規劃將三軍儀隊撤離中正紀念堂，移到自由廣場表演，細節等文化部拍板。文化部長李遠表示，去威權是民眾的共識，但在轉型正義的過程中，不要撕裂族群，目前先從中正紀念堂週邊種種休閒環境陸續改造，至於儀隊如何表演尚未定案，但保證「不會讓他們日曬雨淋」。

文化部長李遠（左）與文資局局長陳濟民今（3）日赴立法院就文資保存相關議題報告並備質詢。（記者董柏廷攝）

立委柯志恩質詢時表示，近來討論要將三軍儀隊移出堂體，但「現在這麼高溫」，為了要去威權，這樣的安排恐怕不妥。文化部長李遠表示，去威權是民眾的共識，但在轉型正義的過程中，一直小心翼翼，不要撕裂族群，目前做法是先從中正紀念堂周邊種種休閒環境陸續改造，至於儀隊如何操槍，「還沒定案」，但保證「不會讓他們日曬雨淋」。

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立委陳培瑜也提到，每個人對轉型正義的想像有各自的認知與目標，｢面對儀隊要撤至自由廣場操演，支援轉型正義的意義是什麼？」

李遠說明，對於轉型正義行之已久，中正紀念堂展覽的內容已經開始轉型，無論是台灣自由，或是邁向民主的過程都納入內容考量並執行；至於，三軍儀隊在主堂裡對象徵威權的銅像致意，具有較多爭議，「國防部決定是關鍵，但也給予很多討論的空間。考慮到觀光客喜歡這樣的形式，我們已經嘗試了很多路線，也考慮到一般民眾觀感，歷史上留下來的威權建築，每個社會中不同族群都有不同的看法，因此文化部處理事情必須非常小心，不希望處理之後變成撕裂族群的事情。」

李遠強調，「要讓仇恨翻頁，但不能遺忘歷史，希望將這件事情處理得好，可以讓它成為一個歷史過程，像一本書翻過新頁，而不是糾結在兩極的看法，對於中正紀念堂回歸到生活面的各種想像與可能的改變，都會列入思考，轉型正義會議預計10月舉辦，希望未來可以做出一個讓大家滿意的結論。｣

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