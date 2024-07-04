「2024竹塹國樂節」6日起跑 連4週共12場音樂會

「2024竹塹國樂節」7月6日起跑，連4週共12場音樂會，喜愛國樂的樂迷不要錯過。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市「2024竹塹國樂節——樂旅四季」7月6日起跑，由新竹青年國樂團藝術總監劉江濱領銜，邀請國內眾多國樂團、指揮名家及獨奏家，連續4週有12場室內外音樂會及推廣活動。新竹市長高虹安今（4）天表示，「竹塹國樂節」自2011年起，已超過20萬人次參與，是竹市重要藝文活動，也是國樂迷每年最期待的音樂盛宴。

文化局表示，「竹塹國樂節」將於7月6日到28日舉行，有12場演出，除臺灣國樂團、新竹市青年國樂團、總監劉江濱等國樂團及國樂大師演出，包括竹塹北管藝術團及多所學校國樂團的學生們也會參與演出。

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「2024竹塹國樂節」7月6日起跑，連4週共12場音樂會，喜愛國樂的樂迷不要錯過。（記者洪美秀攝）

開幕音樂會由劉江濱與香港柳琴演奏家葛楊及二胡蔡鎮宇揭開序幕，其中7月19日音樂會，演出曲目《閩南音畫》是世界首演；7月28日閉幕音樂會，則邀請中國蘇州民族管弦樂團參與演出，喜愛國樂的樂迷可把握機會。

今年竹塹國樂節包含4場售票、6場索票（包含1場講座）及2場戶外音樂會，還有聽國樂．享好禮活動，憑本屆國樂節4場售票及3場索票，不同場次票券，可兌換國樂節保溫杯乙個。凡到場聆聽7月7日北大公園《我的天吶》、7月27日湳雅公園北管的《蟠桃會》戶外場次，於臉書打卡並設定公開，現場即送紀念小禮物乙份，各式好禮數量有限，送完為止。

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