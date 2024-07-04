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雲科大設「雲旭金山印版所」 早年活版印刷重新面世

2024/07/04 16:20

謝定男捐出父親謝金山所珍藏的印刷機。（雲林科技大學提供）

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林科技大學去年獲斗六市民謝定男捐贈「金山印刷所」活版印刷設備與物件，為了保存活版印刷文化，學校特別設立「雲旭金山印版所」，做為文化資產維護系，並讓昔日的活版印刷設備在縣定古蹟雲旭樓內重新面世。

斗六「金山印刷所」負責人謝金山遺留的鉛字活版印刷物件，去年由三子謝定男無償捐贈給雲林科技大學。謝定男表示，父親在小學畢業後進入印刷產業，1984年創辦金山印刷所，畢生見證了鉛字活版印刷產業興衰，家人討論後決定捐出所內的文物設備，希望把故事流傳下來。

雲旭金山印版所成立，捐贈者謝定男先生（左3）與雲科大副校長方國定（右3）等人共同見證。（雲林科技大學提供）

雲林科技大學特別設立「雲旭金山印版所」，留存「金山印刷所」的活版印刷設備與物件，提供給雲科大文化資產維護系做為教學、研究與活化之用。學校也在縣定古蹟雲旭樓常設展展示珍貴的昔日印刷設備，讓民眾可以藉機認識鉛字活版印刷歷史和文化。

雲科大文資系主任王瀞苡表示，感謝金山印刷所慷慨捐贈，將持續推動活字印刷的教育推廣與活化工作，期盼「雲旭金山印版所」能成為台灣活版印刷保存的重要示範基地，為國家社會培育更多學校與社區文化資產技術保存專業人才。

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