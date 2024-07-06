中國施壓法國遭拒 2主席智慧表態力挺外亞首屆「主題國」台灣

第58屆外亞維儂藝術節於2日揭幕，開幕遊行中，台灣表演團隊展現藝術節首屆主題國的氣勢。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕第58屆外亞維儂藝術節已於2日展開，台灣今年受邀擔任藝術節首創的主題國，並在開幕遊行時，走在所有團隊首列，接受當地民眾的歡呼打氣。但根據《中央社》報導，主辦單位在開幕前夕接到中國威脅不得以台灣為主題國。對此，我國駐法國台灣文化中心主任胡晴舫今（5）日表示，「等外亞董事會開會以後，會給中國一個正式回覆。但藝術節已經如火如荼展開，大家都忙著在演戲跟遊街，氣氛沒有改變。」

《中央社》於報導中指出，主辦單位證實，「中國史館態度強硬，要求台灣不得做主賓，否則將退出外亞，令法方十分為難。」不過，「儘管董事會尚未做出最終決定，但2位負責人態度堅決，希望保持外亞獨立、自主、多元與自由的精神，繼續讓台灣成為主題國。」

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《中央社》也於藝術節現場採訪了2位亞維儂藝術節與劇團共同主席大衛和杜明戈斯，2人的回應具備高度智慧，台灣駐愛爾蘭大使楊子葆看到報導後，也於臉書貼文喊話「法國加油，撐住」。

根據《中央社》影音報導內容，亞維儂藝術節與劇團共同主席大衛表示，台灣參加外亞已有17年，與台灣合作非常開心，「台灣還是主題來賓，因這是我們的選擇，未來如果中國想要也可能受邀，無論如何，我們不會把貴賓趕走，只因其他客人跟他比較處不來，這完全不是我們的精神。」

另一位共同主席杜明戈斯更明白表示，「台灣以其文化自我定義，成為國際上自我的身分，台灣不被聯合國與許多國家承認為國家，我們想支持台灣，協助台灣文化向世界傳播。」對於中國的施壓，「我們不想要衝突，但是中國使館、領事館到處施壓，我們能接受不同的觀點，但不能接受的，是透過威脅，強迫你按照他們要的思考。」

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