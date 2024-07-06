捷克合唱管弦樂團鳳山演奏 黑糖及珍珠奶茶招待

捷克匹克羅合唱管弦樂團來台，昨（5）日晚於鳳山長老教會演出。（市議員林智鴻提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕捷克匹克羅合唱管弦樂團（Piccolo coro & Piccola orchestra）來台，昨（5）日晚於鳳山長老教會帶來音樂合唱演奏交流，高雄市議會國民外交促進會會長林智鴻大讚「台捷友好！」特別媒合高雄在地企業招待台灣黑糖、珍珠奶茶，用台灣美食款待國際好友。

福爾摩沙管風琴文化協會理事長林昭憲表示，適逢「捷克音樂之父」史麥塔納200週年誕辰，捷克將2024定為「音樂年」，樂團以「《捷克音樂紀年》弦樂與合唱的歡慶之旅 」為主題，帶來跨越400年的捷克音樂，向台灣樂迷介紹捷克音樂的特色，分別於7月2日在台北「艋舺長老教會」、5日在高雄「鳳山長老教會」串聯演出《捷克音樂紀年》。

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台捷友好！捷克匹克羅合唱管弦樂團昨晚在鳳山演出，獲得好評。（市議員林智鴻提供）

包括市議員林智鴻、高雄鳳山基督長老教會牧師潘恩盛、高雄在地沅川國際總經理陳嘉詳、茶夫人老闆蔡昀庭等人，均到場參與，現場座無虛席，一起感受捷克匹克羅合唱管弦樂團帶來的魅力。

林智鴻說，捷克匹克羅合唱管弦樂團共26人專程來台灣表演，其中，曾在捷克國會推動連署、大力支持台灣加入世界衛生大會（WHA）的捷克國會參議員Marek Hilšer，也是樂團成員，藉由這次音樂文化交流，彰顯台捷的友好情誼。

捷克匹克羅合唱管弦樂團昨晚於鳳山長老教會演出，座無虛席。（市議員林智鴻提供）

林智鴻特別媒合高雄在地沅川國際招待台灣黑糖，鳳山茶夫人則端出台灣珍珠奶茶，用台灣美食款待這批國際好朋友。

沅川國際總經理陳嘉詳提到，黑糖是台灣重要飲食文化一環，尤其近年流行的珍珠奶茶，珍珠大多用黑糖調味，對許多國外人士來說，台灣黑糖是最具台灣特色的伴手禮；茶夫人老闆蔡昀庭也說，準備珍珠奶茶、綠豆仙草，讓捷克友人品嘗，希望他們感受到高雄的熱情。

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