世上最遙遠距離就是少1條愛的延長線 企業贊助紙風車紀念品超創意

紙風車兒童藝術工程帶著唐吉軻德的精神已走過18年。（紙風車提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕368鄉鎮市區兒童藝術工程7月將完成苗栗縣最後一場演出，實際上，這2年來「368」持續克服萬難走完每個縣市，今年進入倒數，預計9月在高雄完成「368」第2階段所有縣市。但隨著新的世代不斷有新的孩子們，紙風車考量兒童藝術工程的永續性，決定啟動第3輪兒童藝術工程，延續對故鄉孩子的愛。

「3萬6千8百元」方案，用於贊助每個鄉鎮100元，即贈送限量騎士棒球帽、T-shirt及紀念延長線。（紙風車提供）

由於所有免費演出都來自民間的力量，啟動第3輪，意味著募款與號召都必須持續進行，估計每個鄉鎮只要滿60萬即可安排演出。為了感謝出錢出力的人們，紙風車設計了多項文創商品，除印有紙風車logo的限量騎士棒球帽之外，還有NET捐贈為紙風車設計的紀念TT-shirt；更特別的是，鎰勝工業捐贈的紀念延長線，因為「世上最遙遠的距離，就是少了一條愛的延長線」，希望把「368」的精神一職延續下去。

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定期定額捐款300元12個月以上，即送限量T-shirt。（紙風車提供）

「不求走得快，而是希望過程中一直有伙伴加入」，紙風車基金會創辦人李永豐說，兒童藝術工程已經是一個志業，它是一個思想上進步的啟發，全世界只有台灣做得到，台灣人民的良善跟熱心，一旦被啟發就會加入這個活動，「我們有這個共識一起來做這件事情。」

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