到書店「作客」 高雄客家悅讀節邀親子認識客家傳統

老師生動的說故事表演，讓家長和孩子們聽得津津有味。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕「2024客家悅讀節——到書店作客」啟動，透過多元方式推廣客家繪本及多元閱讀形式，暑期內將舉辦5場客語繪本說故事和手作，首場即獲熱烈迴響，也誘發民眾對客語的高度興趣。

高市客委會說明，閱讀節由財團法人高雄市客家文化事務基金會攜手社團法人高雄市蒲公英故事閱讀推廣協會、小房子書舖共同合作，邀請大小讀者一同來到高市苓雅區小房子書舖「作客」。

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現場布置油紙傘、藍染、竹門簾、客家藍衫等傳統工藝品，交織出一片客家書香的世界；林昕頤老師生動的說故事表演，讓家長和孩子們聽得津津有味，蔡淑娟老師帶領的竹編手作活動，更是讓小朋友們在歡笑中學習手眼協調。

現場布置了油紙傘、藍染、竹門簾、客家藍衫等傳統工藝品，交織出一片客家書香的世界。（記者王榮祥翻攝）

客委會主委楊瑞霞表示，活動首場以客家委員會客家文化發展中心出版的客語繪本《阿婆的壓箱寶》為主題，接著親手觸摸並觀察傳統工藝竹門簾，增添學習真實感和趣味性。

接續4場活動將涵蓋更多元故事與內容，帶領孩子從繪本出發，認識油紙傘傳統工藝、六堆在地信仰童謠、花布工藝及客家族群的伯公信仰等精采課程。

參與活動的家長表示，透過繪本說故事搭配延伸手作和童謠等，孩子們在多樣化活動中認識到不同的語言和文化，親子間也增加了使用客語的機會，讓學習過程變得更加有趣和豐富。

更多「2024客家悅讀節」活動詳情，請上基金會臉書粉專查詢：

https://www.facebook.com/KHCAF2022

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