研究美濃客家文化一甲子 美教授孔邁隆保存客庄變遷珍貴紀錄

孔邁隆教授正式榮退時刻，財團法人高雄市右堆愛鄉文教基金會特別邀他重返美濃演講，獲得美濃地方鄉親熱烈歡迎。（高雄市右堆愛鄉文教基金會提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆（Myron L. Cohen） 60年前選擇美濃小鎮做為研究據點，研究成果發表於國際期刊，推動美濃走入國際學術研究殿堂，並留下逾5000張珍貴照片，客委會頒授「一等客家事務專業獎章」，是首位榮獲該獎章的外籍人士。

客委會表示，孔邁隆於1964年來台進行長期田野調查，並以美濃客家為研究主題，長期致力於美濃客家傳統生活的探究，更說得一口流利客語，是美濃區第1位外籍榮譽鎮民。

請繼續往下閱讀...

孔邁隆以外籍人類學家觀點，融入當代美濃客庄的日常生活，留下逾5000張珍貴照片，其研究成果發表於國際期刊，推動美濃走入國際學術研究殿堂，保存客庄變遷珍貴的歷史紀錄。

美國哥倫比亞大學人類學教授孔邁隆（Myron L. Cohen） （左）研究美濃客家文化一甲子，留下逾5000張珍貴照片，右為客委會主委古秀妃。（高雄市右堆愛鄉文教基金會提供）

孔邁隆正式榮退時刻，財團法人高雄市右堆愛鄉文教基金會昨（7日）特別邀請孔教授重返美濃，以「60年瀰濃與客家研究所見」做為榮退演講會主題，並與成功大學台灣文學系鍾秀梅教授、高雄師範大學客家研究所洪馨蘭教授及龍山國小張二文校長、民間學者黃阿彩等人進行座談，客委會主委古秀妃到場聆聽孔教授深入客家生活，鑽研一甲子的美濃情懷與客家研究。

古秀妃感謝孔邁隆教授60年前來到美濃，留下無數珍貴的影像與研究資料，讓後人得以了解當時美濃人的日常生活。

她說，大家常說客家精神就是硬頸精神，但客家不只是硬頸，還有友善，對於一位外國教授在60年前來到美濃，美濃人、龍肚人所展現的熱情友善與多方協助，更是客家精神的重要一環，承蒙大家共下成就這樣一件美事，讓這些感動人心的客庄日常影像得以保存應用。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法