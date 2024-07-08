嘉市行動書車「閱讀浪」 上路 7月巡迴期間推4常態活動

嘉市以行動圖書館概念打造行動書車「閱讀浪」，今（8）天由市長黃敏惠等人宣布正式啟動上路。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市以行動圖書館概念打造行動書車「閱讀浪」，今（8）天由市長黃敏惠等人在文化局圖書館宣布正式啟動上路，之後將至嘉市各觀光景點、社區鄰里及校園進行駐點巡迴，讓市民享受便利的借閱服務，書車更延伸規畫舒適戶外閱讀區，在城市風光中體驗專屬嘉市的閱讀儀式感。

黃敏惠表示，嘉市人文薈萃，今年文化局特別打造屬於嘉市的行動書車「嘉義式閱讀浪」，為市民帶來便利借閱服務及閱讀體驗，同時也攜手各界將閱讀風氣帶入社區，帶入市民生活中。

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嘉市行動書車「閱讀浪」容納500冊書籍。（記者丁偉杰攝）

文化局表示，行動書車「閱讀浪」是一座移動型的閱讀知識站點，讓館藏資源可隨著書車巡迴提供流動性服務，增加嘉市公共文化圖書資源使用率，在城市巡迴駐點期間除了熱門觀光景點外，接續將到檜意森活村的營林俱樂部，更開放市郊的社區鄰里、國小校園等做駐點申請，及至市府相關活動作閱讀推廣服務，培養學子養成閱讀習慣，也培養代間的閱讀行為及親子溝通，藉由書車上常態的閱讀活動找到樂趣。

「閱讀浪」書車容納500冊，於7月巡迴期間推出4個常態活動，包括行動借閱集點換好禮、小樹摺紙金句造浪、彩繪體驗及換書活動，配合嬰幼兒閱讀計畫及不同年齡層族群，更規畫繪本劇場、工作坊、講座等閱讀推廣活動。

場次分別為7月13日檜意生活村，上午10點至晚間6點；7月19至23日科學168教育博覽會，上午9點至下午5點；7月27日阿里山車庫園區，上午9點至下午5點；7月31日KANO園區，上午9點至下午5點。

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