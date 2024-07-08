不是文化沙漠！ 「雲林文學之美巡迴展」啟程

「雲林文學之美巡迴展」在幼兒童學童與老作家同台唸詩聲中啟動。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣不是文化沙漠，國內多位知名文學巨匠來自雲林，為讓大家感受雲林獨特魅力。雲縣府文化觀光處今年閱讀盛宴7月至9月策畫「雲林文學之美巡迴展」，首站從文觀處圖書館啟程，館內各角落都可欣賞到雲林作家的經典字句，邀請大家來細細品味文學之美。

文觀處「雲林文學之美巡迴展」啟動今（8）日邀請到文學家古蒙仁、履彊、綠蒂等人出席，由雲林縣婦幼非營利幼兒園孩童朗誦雲林作家林沈默的台語詩〈唱生日〉，另也由3位出席作家及縣長張麗善帶領一起唸詩。

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縣府文觀處圖書館「雲林文學之美巡迴展」空間多了許多互動，讓民眾領略作家如何在生活中捕捉文學靈感。（記者黃淑莉攝）

張麗善表示，雲林不是文化沙漠，孕育許多文學巨匠，如蔡秋桐、季季、鍾文音、宋澤萊、古蒙仁、履彊、綠蒂等，他們甚至多次以雲林為書寫主角，讓這片土地的文化底蘊更加豐富，期盼透過「雲林文學之美巡迴展」引導民眾透過文學感受雲林的獨特魅力，也讓更多在地鄉親認識雲林文學之美，對家鄉文化更有認同及自信。

文觀處長陳璧君指出，這次策展方式加入親子共讀的概念，提供民眾更親民的文學體驗，還有互動展區、智慧魔鏡互動裝置，民眾可透過互動抽取雲林文學作品籤詩，現場還有網美打卡牆，拍照打卡時領略作家如何在生活中捕捉文學靈感，此外還有雲林文學相關講座，歡迎大家踴躍參加。

另外為推廣親子閱讀，雲林縣不動產開發商業同業公會連續6年捐贈新生兒圖書經費，只要在雲林縣辦理借閱證的新生兒，即可獲贈閱讀禮袋，今年上半年已送出2000多份。

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