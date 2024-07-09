字長出「肚臍」！「島：字體設計百景」端出土產視覺饗宴

設計師設計「肚臍餅｣字體，將肚臍形象融入字體設計中。（記者董柏廷攝）



〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研院（TDRI）主辦，不只是圖書館與 justfont 聯合策劃的「島：字體設計百景」展覽，即日起至8月18日在台北松山文創園區的「不只是圖書館」開展。此次展覽匯集了上百件台灣年輕字體設計師的創作，用嶄新的字體看見台灣，並展示寶島特有的文化與景觀。

「島：字體設計百景」展覽，即日起至8月18日在台北松山文創園區的「不只是圖書館」開展。（TDRI提供）

「島：字體設計百景」，即以台灣地景為靈感，生活為本，展示台灣日常生活中的招牌、地景、土產及車站等元素，設計師們透過街頭字樣的採集、台灣歷 史的探詢和地景脈絡的觀察，創作出充滿故事和情感的字體設計。這些作品不僅展示了文字造形的多樣性，也反映出設計師們對台灣文化的深刻理解與熱愛，透過本次展出，不只是圖書館與justfont攜手邀請民眾、創作者等，共同打造台灣在地的美學風景。

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設計師以自己家鄉的土產為靈感設計字體。（記者董柏廷攝）

展覽分為「散步 Type Wlak」、「用文字造島，認識台灣」、｢台灣土產」、「火車環島」、「What's Ur type｣等5大區塊。其中，｢台灣土產」展區，設計師以自己家鄉的土產為靈感設計字體，並回溯地域的文化背景與歷史。譬如，「肚臍餅」加進漫畫感的「肚臍」形象、「絲瓜」則放進絲瓜懸掛在藤上的形象、「茶葉」更可見到一芯二葉的意象，讓字體出動有趣又不失傳達意義的功能。展覽詳詢TDRI官網。（https://www.tdri.org.tw/48576/）

「茶葉」字體可見一芯二葉意象。（記者董柏廷攝）

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