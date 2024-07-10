台灣之光！ 年均12歲「淡水愛樂管樂團」出戰奧地利比賽奪冠

新北淡水愛樂管樂團於奧地利時間7月6日早上，勇奪2024年「最高榮譽」維也納國際青少年音樂節比賽，奪下管樂組第1名殊榮。（張聖以提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡水愛樂管樂團於奧地利時間7月6日早上，勇奪2024年「最高榮譽」維也納國際青少年音樂節比賽，以穩定而有力的演奏、平均年齡僅12歲之姿，一舉奪下管樂組第1名殊榮。指揮張聖以表示，雖然樂團學生都來自各個學校，練習時間只有不到3個月，但這次能奪冠，要感謝大家這段時間的辛苦，也很開心能夠為國爭光。

張聖以指出，樂團於今年7月前往奧地利維也納參加2024最高榮耀國際青少年音樂節（SCL Festival）。7月6日在著名的金色大廳國際比賽中，從全球37支隊伍中脫穎而出，以出眾成就贏得交響管樂組奪冠。評審更高度讚賞平均年齡僅12歲的樂團成員，儘管年紀尚輕，卻能夠以穩定而有力的演奏，呈現《七夕》與《乱世の神威 幸村》兩首樂曲。

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新北淡水愛樂管樂團7月前往奧地利維也納參加2024最高榮耀國際青少年音樂節。（張聖以提供）

賽後樂團也受邀在奧地利廣播集團廣播文化館，和巴特塔次曼斯多夫音樂館舉行兩場音樂會，進行文化交流。特別是他們演奏的《台灣民謠組曲》深受觀眾喜愛，並在7月9日舉行的優勝者音樂會中再度受邀登台演出。

張聖以今日接受《自由時報》訪問表示，選擇《七夕》這首樂曲的感情細膩並且具有張力表情，讓管樂團的特色得以被完全表現。另外《乱世の神威 幸村》則有著深刻感情的描寫與磅礡氣勢的展現，讓管樂團能夠呈現出完全更深刻的情感描繪。

新北淡水愛樂管樂團以穩定而有力的演奏，呈現《七夕》與《乱世の神威 幸村》兩首樂曲。（張聖以提供）

張聖以說，從去年10月開始籌備，到今年7月出國，因為學生來自於各個學校，所以練習時間只有不到3個月，這次能夠獲得殊榮，大家都對於這段時間的辛苦覺得非常值得，並且很開心能夠為國爭光。另外，樂團將於8月17日受邀在淡水將捷金鬱金香酒店大宴會廳進行演出，歡迎大家一同前來鼓勵這群優秀的小音樂家們。

淡水愛樂管樂團於2014年創立，堅持「向上提升，向下扎根」的音樂推廣理念。樂團成員多為淡水及關渡地區的國中小學生。在課業繁忙之餘，利用假日時間堅持努力，最終獲得了國際間的高度認可，不僅用音樂拓展了自己的視野，也讓世界聽見台灣，聽見淡水的聲音。

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