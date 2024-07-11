「台灣俚語」書畫展 吳純裕展現台語之美及人生道理

吳純裕（右）感謝東石鄉長林俊雄邀請到東石鄉立圖書館展書畫展。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕曾任嘉義區漁會東石魚市場主任的吳純裕，自學書畫，退休後受邀正在東石鄉立圖書館舉辦「台灣俚語系列書畫展」，19幅作品以書法及繪畫呈現台灣早期俚語，蘊含人生道理。吳純裕說，俚語要用台語朗讀才有「味道」，感受台語之美。

吳純裕生長在漁村，在嘉義區漁會服務37年，從沒學過書法和繪畫，而是自學一手好字，農業部漁業署改制銜牌的字體，就是由他所題。在東石鄉立圖書館的「台灣俚語系列書畫展」展期至8月8日，吳純裕感謝鄉長林俊雄邀請，讓他能在自己故鄉展出。

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吳純裕寫下從小到大有感的台灣俚語，如「雞屎落塗，也有三寸煙」象徵人再沒有用，也要有志氣，要看重自己；「好天著存雨來糧」意思是好天氣時別忘了要儲備雨天需要的糧食；「艱苦頭，快活尾」象徵要先苦後甘，年輕時努力，年老才能快活。

吳純裕以台灣俚語為主題創作書畫作品。（記者林宜樟攝）

吳純裕說，最有感的俚語是「毋通怨嘆生做醜，美醜攏有好人才」，笑說「還好阮爸媽把阮生得醜」，他才有時間學習各式各樣的才藝，充實自己的內在；有政治人物前來看展，看到「人情世事陪甲到，厝內無鼎甲無灶」，很有感觸，認為政治人物為人情世事，應付各種交際應酬，卻可能會窮到斷炊。

東石鄉長林俊雄說，鄉立圖書館使用20年，內部老舊，縣府補助經費加上公所自籌，進行改造工程，今年4月底完工啟用，有閱讀空間，提供電腦可查詢資料，讓鄉親利用，館內空間明亮，因此規畫策展，邀請吳純裕辦展，讓民眾瞭解台語之美。由於夏季炎熱，館內僅有風扇，將爭取經費裝設冷氣，或先裝冷風扇降溫，讓民眾更舒適。

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