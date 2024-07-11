日本七福神與台灣財神爺共同守護 JR東日本大飯店台北歡慶3週年展出睡魔主題燈籠

JR東日本大飯店台北歡慶3週年，特別在大廳展出睡魔主題燈籠。（記者周幸叡攝）

〔記者周幸叡／台北報導〕炎熱夏季，最能展現熱情與活力的就是祭典，睡魔祭是日本東北青森知名的祭典，各種主題燈籠從白天到黑夜，吸引遊客的目光。JR東日本大飯店台北歡慶開幕3週年，特別在飯店大廳展示1座巨型的睡魔主題燈籠，有日本的七福神和台灣的財神爺，台日神明共同守護，保佑大家平安。遊客一進入大廳，就彷彿置身青森，感受熱力四射的睡魔祭氛圍。

睡魔主題燈籠有日本七福神，每一尊神代表不同的福氣。（記者周幸叡攝）

JR東日本大飯店台北在Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，讓饕客以味蕾周遊日本。（JR東日本大飯店台北提供）

不只營造出日本氣氛，也要讓遊客的味蕾周遊日本，JR東日本大飯店台北即日起至9月4日，在Brilliant鉑麗安全日餐廳推出「日本美食祭」，由日籍行政總主廚石原雅弘（Masahiro Ishihara）親自來台坐鎮指導，以日本國產牛及海港直送新鮮魚貨為主，於午、晚餐期間推出限定菜單。石原雅弘為現任JR東日本集團NIPPON HOTEL及日本百年歷史飯店東京車站大飯店總料理長，兼任JR東日本大飯店台北行政總主廚，師承日本首位榮獲米其林星級主廚的日本人中村勝宏（Katsuhiro Nakamura）。

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「日本美食祭」由來自日本東京車站大飯店總主廚石原雅弘）親自坐鎮。（JR東日本大飯店台北提供）

「日本美食祭」含括了日本各地特色美食，如「沖繩炒苦瓜」、「北海道風味魚湯」、「鰻魚手捲」、「海鮮大阪燒」、「明太子烤生蠔」、「蔥燒和牛握壽司」等，並與日本東京車站大飯店同步推出「牛肉咖哩鍋」；甜點部分，有深受大眾喜愛的「手作銅鑼燒」、始於日本江戶時期傳統甜點「羊羹」、「葛餅」、「櫻餅」、「蕨餅」，還有以新鮮芒果獨領風騷的「水果大福」等，總主廚石原雅弘更於7月11至14日，在自助餐檯推出限量一品料理-日本A5等級黑毛和牛二吃「現煎牛排/香煎牛肉」。讓饕客在享受美食同時，也彷彿周遊日本。更多相關訊息詳詢JR東日本大飯店台北官網。

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