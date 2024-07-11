藝文美學觀光列車「福森號」7/28首航 搭乘「移動的檜木美術館」悠遊阿里山

由林鐵及文資處與雄獅旅遊共同規畫的藝文美學觀光列車「福森號」，將為遊客帶來旅趣盎然的鐵道文化之旅。（雄獅旅遊提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕中斷15年後，阿里山林鐵終於在7月6日全線通車，由林鐵及文資處與雄獅旅遊共同規畫的藝文美學觀光列車「福森號」（Formosensis）遊程，也將於7月28日正式啟航，約5小時的路程，遊客除了可欣賞海拔30公尺至2216公尺的林相變化之美，還能享受業者精心安排的「森好食、森林癒、好森音、森品茗」4大主題，品味旅趣盎然的鐵道文化之旅。

林鐵福森號遊程將於7月28日啟航。左起福森號設計師王曉莉、林鐵及文資處處長黃妙修、雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰、福森號建築師張鶴齡。（雄獅旅遊提供）

福森號車廂採用大片檜木板材，外觀為黑色窗框綴飾紅色線條，擁有165公分寬的觀景窗，車廂內充滿天然紅檜與台灣扁柏的特殊香氣，搭配古典小壁燈，與弧形天花板、黑色鐵件拱門，交織出復古溫潤的典雅氛圍，並配有全台唯一火車選用英國進口天然牛皮人體工學座椅，更引進航空級廁所等先進設備。此外，首創台灣火車上的數位畫框，每節車廂均配置17吋擬真藝術螢幕，精選輪播阿里山美景及畫家陳澄波作品，有「移動的美術館」稱號。

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阿里山英迪格酒店特別為福森號客製「丰采」九宮格木質便當，將林鐵沿途「文化、風景、寶藏」做為菜色主軸。（雄獅旅遊提供）

為實踐「移動美術館」概念，雄獅旅遊依照不同路線，透過「森好食、森林癒、好森音、森品茗」4大主題進行規畫，「森好食」從北門站到十字路路段，特別停留祕境「多林站」，享用由阿里山英迪格酒店特別為福森號客製，以「丰采」為名的九宮格木質便當，將林鐵沿途「文化、風景、寶藏」作為菜色主軸，如「原木燒烤鹽豬肉」，除還原在地族人慣用烹調料理方式外，燒烤後的煙縷則象徵綿綿不斷地傳頌勇士的堅毅與決心；「柳松菇拌龍鬚」則是選用番路鄉特產高山龍鬚菜，將彎曲的線條寓意山稜線的起伏，呈現出山林獨有的清新。另外，為搭配福森號各段體驗主題，邀請薰衣草森林協助開發車上輕食，結合森林、自然等意象，以獨特的手工精緻甜鹹點心，搭配在地茶、愛玉、咖啡等飲品，打造美食藝術饗宴。

「福森號」是台灣火車上首度放置數位畫框，並精選10幅代表阿里山的作品及名畫家陳澄波的畫作輪播。（雄獅旅遊提供）

「森林癒」從十字路往祝山站、阿里山，讓旅客在高海拔的高山巨木群環繞下，伴隨現場悠揚樂曲，帶大家緩緩進入森林療癒情境，藉由導覽老師解說，透過觸覺、嗅覺、聽覺等五感療癒，使身心沉浸在大自然芬多精洗禮。第3大主軸「好森音」體驗，阿里山往奮起湖路線，特別選在二萬坪的黑森林舉辦小型森林音樂演奏會，讓音符和林間蟲鳴完美結合，帶給大家與大自然共鳴的不同感受。而奮起湖往北門的下行路線，特別選在阿里山高山茶海拔起點-水社寮或梨園寮站，設計專屬林間茶席活動，安排「森品茗」品茶體驗，一次品嘗不同高山茶茶種，搭配悠揚琴聲及茶師專業講解，沉醉茶香之中。

「福森號」車廂擁有165公分寬的觀景窗，從內從外觀看，都是一幅美麗的圖畫。（雄獅旅遊提供）

福森號沿途停靠導覽許多特色站點，除了阿里山園區內的祝山、二萬坪外，在前往十字路的緩行路段，可沿路欣賞仙境般的竹林及豐富林相；更獨家停靠「第三觀景台」，能盡攬嘉南平原風光；樟腦寮站則安排觀賞鐵路特殊工法。團體行程在山下可入住嘉義福容voco酒店遠眺阿里山山脈的特殊房型，山腰入住阿里山英迪格酒店，山上園區內則是阿里山賓館等五星等級飯店。

「福森號」列車配有4位隨車服務人員，提供專屬高規格桌邊服務。（雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，福森號是林鐵中最頂級的觀光列車，未來配合特殊節日，還有機會看到福森號與蒸汽火車頭合體的經典畫面。為讓阿里山林鐵邁向國際，遊程中提供多語系服務，如文宣手冊、語音導覽系統等，並滾動式調派不同語言導遊隨團服務；並整合集團資源，逐步啟動海外宣傳，規畫拍攝中、英、日、韓等多國語言宣傳短片，或參加海外旅展，拓展國際市場，期許福森號、栩悅號都能成為台灣林業鐵道觀光的代表作。更多「福森號」相關內容詳詢福森號產品官網。

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