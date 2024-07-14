台灣之光！竹縣五峰桃山國小紐西蘭世界合唱大賽勇奪金質獎

新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團赴紐西蘭，參加2024「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」公開組童聲合唱組合唱比賽，勇奪「金質獎」！ （校長蘇美娟提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團繼去年7月赴新加坡參加2023第7屆新加坡國際合唱比賽榮獲金質獎後，本月赴紐西蘭，參加2024「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」公開組童聲合唱組合唱比賽，再次展現台灣原住民族的實力，勇奪「金質獎」！

桃山國小合唱團克服年齡、人數的差距，展現實力，讓全世界聽到溫潤動人、富有生命力的泰雅童聲。 （校長蘇美娟提供）

昨（13）日摘金消息傳回孩子們的部落，族人非常振奮並引以為榮。尤其，桃山國小合唱團團員計25人，年齡分佈為8-16歲，卻能克服年齡、人數的差距，展現實力，讓全世界聽到溫潤動人、富有生命力的泰雅童聲。

請繼續往下閱讀...

桃山國小合唱團伴奏許子凡說，為了參加這次的比賽，孩子們非常努力練唱。除了每天上午、下午兩個大下課練習外，從今年寒假後每週六或日都犧牲假日練習，非常感謝家長的支持。

新竹縣五峰鄉桃山國小合唱團赴紐西蘭，參加2024「第13屆世界合唱大賽-World Choir Games」公開組童聲合唱組合唱比賽，勇奪《金質獎》！ （校長蘇美娟提供）

指揮廖念慈表示，因應賽事規定，需準備不同語言的比賽歌曲，除了泰雅族語〈uya （跳舞）〉、客家歌曲〈花樹下〉，還有匈牙利民謠〈Túrót ëszik a cigány〉以及英語、拉丁語混合的歌謠〈The water dance of lluvia〉。桃山孩子們不畏難，每一首曲子都能掌握精準，所以能得到評審一致的肯定。

桃山國小校長蘇美娟表示，非常感謝和泰集團「原夢國家隊」公益計畫，自2022年贊助桃山國小合唱團。去年挹注全額經費讓桃山孩子遠赴新加坡參加2023第7屆新加坡國際合唱節合唱比賽；今年更贊助700萬予嘉興國小、桃山國小，讓桃山孩子再度圓夢參加在紐西蘭舉辦的第13屆世界合唱大賽， 讓泰雅孩子乘著歌聲的翅膀，飛越重山，看見更廣闊的天空，也讓泰雅孩子溫潤又富有生命力的天籟童聲，繚繞於世界級表演殿堂，成為台灣之光。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法