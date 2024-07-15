優人神鼓劉若瑀首度政大開通識課 老泉山探源身體

優人神鼓創辦人劉若瑀將在政大開通識課程，她表示，這門課不追求體能極限，而是希望每位學生在能力範圍內，透過肢體動作與內在感受的互動，尋找到心理的平衡和安寧。（政大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕享譽國際的優人神鼓創辦人劉若瑀，將於國立政治大學通識教育中心開課，今年8月1日起113學年開設「藝術、自我探索與文化溯源」課程，以大量實作體驗為特色，預計帶領學生前往「東港迎王平安祭典」進行田野調查，並前往老泉山舉辦2天1夜身體探源體驗營，讓學生在原始山林裡，經歷夜晚的黑暗和日出後的明亮；還安排「葛吉夫律動」（又稱「神聖舞蹈」），了解自己的內在，達到身心合一，協助安定心靈。

劉若瑀提到，優人神鼓於老泉山上的排練場遭遇意外大火，再度開啟政大和優人神鼓的緣分，校方慷慨提供場地給團隊在排練場重建期間使用，並提出開課的邀請，住家和排練場都在政大附近，每天經過校園，特殊的連結也加深了對學校的深厚情感。

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首度在政大開設通識課程，劉若瑀表示，她會將自己畢生的表演藝術精華融入課程設計，盼透過接觸古老儀式與自我探索，讓學生們認識多元的世界觀，最後達到內心安定，並進而促發創造力。這門課程不僅是藝術人文的學習，更是心靈的探索，希望幫助年輕人學會面對壓力，促進自我成長與發展。

優人神鼓創辦人劉若瑀將首度在政大開通識課，預計帶領學生到老泉山探源身體。圖為優人神鼓老泉山劇場浴火重生後首演《祭天》。（資料照，記者林曉雲攝）

第2週將安排學生前往屏東東港參加「東港迎王平安祭典」，包括國際論壇與優人神鼓的表演，期盼學生藉由在地巡禮，走到人類生活的源頭，走進台灣的在地文化，進行文化溯源。

課程另一亮點在於豐富的身體探索活動，學期中，學生將前往老泉山，展開2天1夜的身體探源體驗營，用最簡易的方式，在原始山林裡經歷夜晚的黑暗和日出後的明亮，跳脫舒適圈，在自然的環境下展開課程；另外，還安排「葛吉夫律動」，透過律動了解自己身體的發展狀況。劉若瑀說明，葛吉夫律動透過身體動作看出內在的恐懼與不安，達到身心合一，協助安定心靈。

劉若瑀表示，這門課不追求體能的極限，而是希望每位學生在能力範圍內，透過肢體動作與內在感受的互動，尋找到心理的平衡和安寧。

政大通識教育中心主任馬藹萱表示，年輕人對自我療癒與成長的課程需求日益強烈，需要透過各種方式去認識自己，另也計畫邀請校外師資開設表達性治療的課程內容，如戲劇治療、舞蹈治療等，提供更多元的自我探索途徑。

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