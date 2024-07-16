國美館與國發會合推《我的口袋美術館．線》繪本，解鎖陳澄波「淡水風景」。（國美館提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立台灣美術館與國家發展委員會攜手出版《我的口袋美術館》繪本，以繪本呈現創作3元素點、線、面，今年以「線」為主題，推出系列第2本「我的口袋美術館・線」繪本，以台灣前輩藝術家陳澄波的〈淡水風景（淡水）〉為背景，介紹版畫創作的技法及工具，即日起至8月16日在國美館辦理相關展覽，讓觀眾了解以版畫做為創作媒材所需的工具和材料，以及繪本的完整創作流程。

國美館館長陳貺怡指出，「我的口袋美術館」繪本系列是國美館配合國家發展委員會推動「2030雙語政策」，透過繪本普及雙語藝術教育，展現國美館跨域應用發揮典藏藝術能量。

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今年出版的「我的口袋美術館・線」繪本，特別邀請插畫家、藝術家陳姝里，重新詮釋台灣前輩藝術家陳澄波的〈淡水風景（淡水）〉作品，透過版畫技法，陳姝里強化了建築與空間的線條感，作者以河流作為向外延伸的線條，海洋作為基地與串連，將場景拉出島外，抵達一個新的國度，最後再牽引讀者回到台灣；國美館指出，作者以第一人稱視角撰寫，讓讀者隨著線條的引導，從家鄉到異鄉，再回到生我育我的土地，並以「線」作詩，如「線條組成一塊磚」、「線條拉出一條街」等，引領民眾透過線條的延展，探索周遭環境及發掘這幅畫作的獨特魅力。

國美館指出，為讓觀眾一窺繪本創作的歷程，即日至8月16日舉辦「建構中——我的口袋美術館．線」展，展示繪本內容，還深入介紹其創作過程與使用版畫工具；展覽將展示裝幀、摺疊式繪本，正面呈現詩與畫作，背面則介紹台灣早期建築特色，以多元的方式呈現台灣文化。

國美館指出，民眾除參觀「建構中——我的口袋美術館．線」展覽，還可以前往301展覽室參觀「致未來世代美術史」展覽，能一睹陳澄波〈淡水風景（淡水）〉的原作風采。國美館亦針對本展覽辦理拼貼工作坊、版畫工作坊、繪本說故事等推廣活動。

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