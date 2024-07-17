日本高校行進樂隊天團來了！ 總統府音樂會前快閃詳細時間地點曝

西原高校行進樂隊團員們愉快地打招呼。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化總會邀請日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊，來台參與2024總統府音樂會演出，團隊今（17）日中午搭機抵台，師生們抵桃園機場興奮高喊「台灣讚！」、「台灣我來了」；行進樂隊仲里部長還表示：「好想品嚐台灣的小籠包跟珍珠奶茶！」

團員們仔細清點演出器材。（文總提供）

文總表示，西原高校行進樂隊是日本行進樂比賽的常勝軍，在日本全國行進樂隊大賽中創下5次第1名的輝煌紀錄，更於2022年，在有「音樂界奧林匹克」之稱的荷蘭WMC世界音樂大賽中，奪得冠軍。此次受邀來台，除將於總統府音樂會上與世新大學啦啦隊合體演出，之前2場快閃演出詳細時間地點也曝光。

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台灣首演場「台北101快閃表演」，將於7月19日上午10：50 至11：00，地點為台北101購物中心信義大門口（台北市信義區信義路5段7號）；另有「圓山大飯店快閃演出」，將於7月20日上午09：30至9：40，地點在台北圓山大飯店大廳（台北市中山北路4段1號）。

日本沖繩縣立西原高等學校行進樂隊於桃園機場興奮高喊「台灣讚！」、「台灣我來了」。（文總提供）

2024總統府音樂會將於7月20日晚上7點，在兩廳院藝文廣場舉行。因此，團員們一到台灣，就直奔圓山飯店，和即將攜手共演的世新大學啦啦隊相見歡，為週六的演出做最充分的準備。

沖繩縣立西原高等學校行進樂隊在機場影音，詳連結（https://reurl.cc/aqQnW9）。

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