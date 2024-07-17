高雄岡山空軍眷村醒村整建 預計2026年修建完成開放

高雄岡山空軍眷村醒村目前進行全村整建工程，全區預計2026年開放。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄岡山空軍眷村醒村目前進行全村整建工程，全區預計2026年開放，另樂群村進行保存再發展計畫，本月底將舉辦公聽會，蒐集各方意見供保存規畫參考。

立委邱志偉（中）巡視岡山醒村修繕工程進度。 （邱志偉服務處提供）

立委邱志偉爭取醒村、樂群村修繕經費及文資身分變更，其中，醒村在文化部核定3億元經費後，正進行全區A、C、D、E、F、G棟的修繕工程。

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A至E棟為兩層樓宿舍、F棟為俱樂部、G棟為禮堂，A、F棟被登錄為歷史建築，其餘為文化景觀，目前A、F棟修復進度超過8成，預計今年底可完工，C、D、E、G棟完工進度近2成，目標在2026年完工並開放。

高市文化局表示，B棟是醒村園區最早修繕完成建築，但附屬建物仍需進行整修，建物外觀也需和全區風貌融合，因此文化局另向文化部提報2500萬元計畫，將進行B棟附屬空間再利用工程。

文化部去年同意高市文化局將樂群村眷舍文資身分廢止，將全區登錄為高雄第一處聚落建築群。（記者蘇福男攝）

另一空軍眷村樂群村共有35棟眷舍，其中部分眷舍曾列為古蹟和歷史建築，部分沒有文資身分，造成修繕作業困難，即使全區完成修繕也缺乏整體風貌，為此文化局提出樂群村廢止古蹟、歷史建築申請，邱志偉也要求文化部儘速審議，文化部去年同意將眷舍文資身分廢止，將全區登錄為高雄第一處聚落建築群。

文化局指出，除樂群村樂群4號正在整建外，也同時進行樂群聚落建築群全區規劃，第1階段全區保存及再發展計畫將進行保存強度分區、分級設定，擬定修復或再利用範圍及內容，本月底將舉辦公聽會收集各方意見，保存及再發展計畫預計今年底完成，屆時將啟動全區基礎工程及景觀工程，並依據規劃進行屋舍修繕與活化再利用。

文化局說，樂群村35棟眷舍僅9棟由文化局代管，後續將爭取國防部同意全區代管，邱志偉強調，醒村和樂群村保留在地眷村記憶，在岡山區發展歷史佔有舉足輕重地位，他將盡力協調國防部、文化部讓兩眷村盡快華麗轉身，成為岡山文創及觀光亮點。

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