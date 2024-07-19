何文杞逝世周年紀念展開幕 李遠：文化就是生活

「何文杞逝世周年紀念展」今日在台南生活美學館舉行開幕式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學「本土美學的建構者─何文杞逝世周年紀念展」，今（19）日開幕，展覽呈現何文杞終身熱愛鄉土、勤懇創作的生命軌跡。文化部長李遠致詞表示，文化就是生活，自己一直是這片土地人文歷史的追隨者。

何文杞逝世周年紀念展今天開幕，前後任文化部長李永得（右2）、李遠（左3）偕同柯文杞太太邱金菊（前中）及兒子何琦偉（右1）等人出席。（記者洪瑞琴攝）

台灣藝術家交響樂團四重奏以〈黃昏的故鄉〉揭開序幕。李遠有感而發表示，從1970年代台灣退出聯合國以後，台灣藝術家開始追尋台灣是什麼？藝術家唱台灣自己的民歌、演自己的戲、畫自己的畫，一直到80年代，掀起整體台灣本土運動，開始不斷對於文化、民主、政治的追求。

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何文杞作品〈龍坑風光〉。（記者洪瑞琴攝）

李遠說，〈黃昏的故鄉〉召喚了當時在美國留學的自己回到台灣開始從事電影工作，電影因為投入資源非常高，相對來說是個困難的文化藝術工作，「但是前輩藝術家給了我最多的養分，也提供了最大的感染力」。包含何文杞繪畫中台灣的庶民生活、建築、山水、動植物等，也促使自己開始走遍台灣各地做紀錄片，尋找台灣生命力，更深入這塊土地所有人文、歷史，「所以我一直是一個追隨者」。

何文杞作品〈台灣農村什錦圖〉局部。（記者洪瑞琴攝）

李遠提到，未來在台灣推動「100個文化基地」，讓文化基地成為青年、小朋友的教育場域，青壯代藝術家也可以在此茁壯，「文化就是生活，生活與生態、生產也密切相關」，期盼文化有經濟價值，才能永續。

何文杞作品〈美濃白馬名家〉。（記者洪瑞琴攝）

策展人、成功大學名譽教授蕭瓊瑞表示，何文杞一直是一位立足台灣、放眼國際的藝術家，超過百場以上個展旺盛活力。他的創作始終不離台灣本土，成為台灣重現文化主體的重要印記。此次展覽將何文杞的創作以不同主題進行分區展示，包含台灣古建築、農村生活與景物、台灣風景與植物、人物、寓言及原住民，呈現藝術家創作的豐富與多元。

「何文杞逝世周年紀念展」在台南生活美學館展出，展期即日起至9月29日止。（記者洪瑞琴攝）

何文杞出生於日治後期、成長於動盪的年代，是台灣戰後深具代表性的本土藝術家，被視為台灣鄉土畫先驅，並擁有台灣本土主義之父的美譽。今天開幕式，包括何文杞夫人邱金菊、何文杞公子何琦偉，以及前文化部長、現任中央通訊社董事長李永得，與台南生活美學館長黃瓊瑩、前台灣文學館長鄭邦鎮、南市文化局長謝仕淵等各界貴賓參與。

「何文杞逝世周年紀念展」即日起至9月29日止，詳情可上台南生活美學館臉書粉絲專頁查詢。

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