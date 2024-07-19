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何文杞逝世周年紀念展開幕 李遠：文化就是生活

2024/07/19 19:18

「何文杞逝世周年紀念展」今日在台南生活美學館舉行開幕式。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學「本土美學的建構者─何文杞逝世周年紀念展」，今（19）日開幕，展覽呈現何文杞終身熱愛鄉土、勤懇創作的生命軌跡。文化部長李遠致詞表示，文化就是生活，自己一直是這片土地人文歷史的追隨者。

何文杞逝世周年紀念展今天開幕，前後任文化部長李永得（右2）、李遠（左3）偕同柯文杞太太邱金菊（前中）及兒子何琦偉（右1）等人出席。（記者洪瑞琴攝）

台灣藝術家交響樂團四重奏以〈黃昏的故鄉〉揭開序幕。李遠有感而發表示，從1970年代台灣退出聯合國以後，台灣藝術家開始追尋台灣是什麼？藝術家唱台灣自己的民歌、演自己的戲、畫自己的畫，一直到80年代，掀起整體台灣本土運動，開始不斷對於文化、民主、政治的追求。

何文杞作品〈龍坑風光〉。（記者洪瑞琴攝）

李遠說，黃昏的故鄉召喚了當時在美國留學的自己回到台灣開始從事電影工作，電影因為投入資源非常高，相對來說是個困難的文化藝術工作，「但是前輩藝術家給了我最多的養分，也提供了最大的感染力」。包含何文杞繪畫中台灣的庶民生活、建築、山水、動植物等，也促使自己開始走遍台灣各地做紀錄片，尋找台灣生命力，更深入這塊土地所有人文、歷史，「所以我一直是一個追隨者」。

何文杞作品〈台灣農村什錦圖〉局部。（記者洪瑞琴攝）

李遠提到，未來在台灣推動「100個文化基地」，讓文化基地成為青年、小朋友的教育場域，青壯代藝術家也可以在此茁壯，「文化就是生活，生活與生態、生產也密切相關」，期盼文化有經濟價值，才能永續。

何文杞作品〈美濃白馬名家〉。（記者洪瑞琴攝）

策展人、成功大學名譽教授蕭瓊瑞表示，何文杞一直是一位立足台灣、放眼國際的藝術家，超過百場以上個展旺盛活力。他的創作始終不離台灣本土，成為台灣重現文化主體的重要印記。此次展覽將何文杞的創作以不同主題進行分區展示，包含台灣古建築、農村生活與景物、台灣風景與植物、人物、寓言及原住民，呈現藝術家創作的豐富與多元。

「何文杞逝世周年紀念展」在台南生活美學館展出，展期即日起至9月29日止。（記者洪瑞琴攝）

何文杞出生於日治後期、成長於動盪的年代，是台灣戰後深具代表性的本土藝術家，被視為台灣鄉土畫先驅，並擁有台灣本土主義之父的美譽。今天開幕式，包括何文杞夫人邱金菊、何文杞公子何琦偉，以及前文化部長、現任中央通訊社董事長李永得，與台南生活美學館長黃瓊瑩、前台灣文學館長鄭邦鎮、南市文化局長謝仕淵等各界貴賓參與。

「何文杞逝世周年紀念展」即日起至9月29日止，詳情可上台南生活美學館臉書粉絲專頁查詢。

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