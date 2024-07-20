衛武營強檔齊瑪曼、巴伐利亞廣播交響樂團 8月啟售

克里斯提安．齊瑪曼。（Bartek Barczyk 攝影，衛武營國家藝術文化中心提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心強檔連發，世界公認最傑出鋼琴家之一克里斯提安．齊瑪曼將於11月首度來台，舉辦鋼琴獨奏會；全國古典樂迷期盼已久的巴伐利亞廣播交響樂團睽違6年，再度於12月來台，由指揮大師賽門．拉圖爵士率團演繹馬勒《第7號交響曲》，8月啟售早鳥優惠最高75折。

衛武營音樂廳擁有全國獨一無二葡萄園式座席設計，每個位置都能聆賞到各種樂器分明的層次感，也能享受到最佳的聆賞體驗，11月推出「齊瑪曼鋼琴獨奏會」、12月推出「賽門．拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團」國際超強卡司，將掀起一股音樂旋風。

請繼續往下閱讀...

衛武營表示，鋼琴詩人克里斯提安．齊瑪曼以對音樂執著、細膩詮釋及隨身攜帶自己的鋼琴聞名於世，他對鋼琴的機械和結構有著深入了解，巡演中也經常調整鋼琴機械結構，以適應不同的音樂作品，並根據演奏場地聲學特性進行微調。

這次來台依循慣例將整架鋼琴打包空運，並請專屬調音師隨行，充分展現他對音樂的完美追求， 11月23、24日獨家帶來兩套完全不同曲目的鋼琴獨奏會，讓台灣樂迷不用出國，即可聆賞傳奇大師魅力。

此外，今年迎來成立75週年的巴伐利亞廣播交響樂團，在線上古典音樂雜誌《Bachtrack》去年發布最佳樂團排行榜中名列全球第3，團員各擁有超群演奏能力，樂團也能即刻適應不同指揮詮釋風格，演繹出全然不同特色。

這次睽違6年再度造訪衛武營，由當今最傑出指揮大師之一賽門．拉圖爵士率團，將於12月5日演奏馬勒《第7號交響曲》，樂迷跟著指揮名家與國際天團享受音樂饗宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法