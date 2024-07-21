R38柴電機車頭+救險吊車 珍貴鐵道文物進駐潮鐵文化園區展出

日立38噸救險吊車是發生事故時重要的救援車輛。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕潮州鐵道文化園區再添新館藏，超過60年歷史的R38柴電機車、日立38噸救險吊車，正式進駐園區內，讓館藏更為豐富，潮鐵BOT業者林大財表示，潮鐵園區開幕一年多以來已吸引了全台65萬人次入園參觀，希望今年能突破100萬人次。

潮州鐵道文化園區自111年底開幕以來，已經吸引全台65萬人次的民眾入園參觀，成為台灣南部旅遊新興景點，園區內除了鎮館之寶全臺獨一無二的「大物車」外，現在更新增R38柴電機車及日立38噸救險吊車，使館藏更為豐富。

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超過60年歷史的R38柴電機車在沒有電氣化時是主力火車頭。（記者葉永騫攝）

R38柴電機車為R20型第一批增備車，於1961年自美國GM-EMD出廠，運抵台灣後擔任牽引高級客車的主力，直至電氣化後才逐漸退居二線，因曾經於潮州基地內擔任廠內調車工作，所以由潮鐵珍藏頗具意義；另日立38噸救險吊車曾經為臺鐵噸數最小的柴油救險吊車，主要擔任車輛吊掛、迅速完成車輛復軌，災害搶救等任務，該車於1957年以美援供應合約計畫購置，並由日本日立製作所於次年（1958年）完工，末期配屬於高雄機務段（現已搬遷至潮州車輛基地），曾為高雄機務段搶修隊重要的配備。

潮州鐵道園區的小火車帶你遊園區。（記者葉永騫攝）

林大財表示，今年除了鐵道文物車輛展示外，更新增嘟嘟遊園小火車、潮鐵森巴鼓隊等、還有可愛動物互動場等、未來更將增加公共藝術造景及多輛文創火車廂，有信心突破1百萬參觀人潮。

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